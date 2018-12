El entrañable abuelo que correrá la San Silvestre con su nieta de 3 años con síndrome de Gand

Tania tiene tres años, no habla y apenas camina, pero el 31 de diciembre va a participar en la San Silvestre vallecana como una más. Lo hará con su abuelo, Luis, que se encargará de empujar el carrito de su nieta.

De esta forma, la mítica carrera profesional y popular que todos los años congrega a miles de personas en el tendrá en esta edición dos participantes muy especiales.

Tania es una de las dos personas que sufren síndrome de Gand en España, una enfermedad genética que apenas padecen cien personas en el mundo.

"Se me ocurrió correr la San Silvestre y dar a conocer esta enfermedad", dice Luis a Telemadrid. Este abuelo está muy orgulloso de todo lo que le ha enseñado su nieta: "Me ha demostrado que las personas no tienen límites, nos los ponemos nosotros"

El síndrome de Gand afecta a la movilidad y que provoca que Tania no pueda hablar. Sin embargo, su abuelo hará la totalidad de la carrera empujando su carrito con el objetivo de darle visibilidad a la enfermedad. "Quiero ver también como disfruta mi niña".

Nunca ha corrido llevando un carrito pero dice que su nieta "nos ha marcado ser fiertes y es lo que hacemos: luchar".

El padre de Tania también se ha apuntado a la carrera, aunque reconoce no estar tan en forma como el abuelo de la niña. Y es que Luis ha entrenado "corriendo los 10 kilómetros y con peso

"Una mutación de un gen que no produce una proteína y le afecta sobre todo al sistema motor". Así resume Luis lo que le pasa a su nieta. Espera que su iniciativa sirva para concienciar a todo el mundo de este tipo de enfermedades poco habituales