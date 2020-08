Enrique Ponce explota al descubrir que le graban junto a Ana Soria: "Me dejó bastante perpleja"

Enrique Ponce y Ana Soria son la pareja más observada del momento. El noviazgo entre el torero valenciano y la joven estudiante de Derecho está generando una gran expectación mediática este verano. Sus vacaciones en Almería no han hecho sino incrementar ese interés por conocer cómo viven su romance Ponce y Soria.

No todo han sido buenos momentos, claro. También se han aireado algunas situaciones comprometidas para el diestro y su nueva novia. Como una supuesta discusión a gritos en la playa que ha sido desmentida por los propios interesados y otra, esta sí demostrada, con una ‘paparazzi’.

Enrique Ponce explota al descubrir que le graban junto a Ana Soria

La escena se desarrolló también a orillas del mar, tal y como desveló ‘Sálvame’ este lunes. Mientras Ponce y Soria disfrutaban de su amor tumbados al sol en la toalla, el torero detectó que alguien estaba grabándoles con el móvil. Algo que le molestó sobremanera, tal y como reveló la afectada al programa referente en ‘socialité’ de Telecinco.

“Yo estaba el otro día en la playa, vivo en Almería. Estaba allí como un niño de 15 años y bueno, ya está. Era feliz el hombre. Se enfadó y se levantó para mí porque vio que les estaba grabando. Me pareció un tío osado con muy poca educación. Me dejó bastante perpleja. Parecía que era más joven que Ana Soria. Vino hacia mí en una actitud chulesca y de torero”, explicó la persona que estaba grabando a la pareja en vídeo.

Enrique Ponce confirma su enfado

Poco después, Rafa Mora, uno de los tertulianos más destacados de ‘Sálvame’, logró contactar con Enrique Ponce para conocer su versión de los hechos. “Dice que la mayoría de esas cosas no las buscan, ocurren. Cuando alguien intenta hacerle una foto, etc, él intenta cortar el rollo”, expuso el ex ‘tronista’ de parte del diestro.

Ponce también aprovechó su conversación con Mora para aclarar el episodio de la supuesta pelea con Ana Soria. “Niega la bronca. Dice que no ha tenido ningún tipo de discusión con su pareja. Que están viviendo un momento idílico y que discutir, poco”, contó el colaborador en directo.