El enfado de Cayetano Martínez de Irujo tras las duras declaraciones de Eugenia

La relación entre Cayetano Martínez de Irujo y el resto de los hijos de la duquesa de Alba se encuentra en su peor momento. La publicación de las memorias del duque de Arjona fueron el detonante que abría una brecha aparentemente irreparable.

Una polémica que se sumaba a las complicaciones de salud del empresario, que hace dos días recibía el alta hospitalaria tras permanecer ingresado a causa de una obstrucción intestinal. Al salir se ha encontrado en el quiosco las duras declaraciones de su hermana, Eugenia Martínez de Irujo, que ha concedido una entrevista en exclusiva a la revista Vanity Fair, donde explica que no tiene relación con su hermano a pesar de que llegaron a estar muy unidos.

Unas palabras que no han sentado nada bien al duque de Arjona que ha mostrado su enfado al encontrarse esta mañana con los periodistas en las inmediaciones al Palacio de Liria. A pesar de que Cayetano ha hablado de su vida privada y de su familia no solo en su libro sino en diferentes platós de televisión, no soporta que le pregunten al respecto y ha vuelto a mostrar su cara menos amable.

Cayetano se ha negado a responder a las duras declaraciones de su hermana y ha mostrado su descontento con el tema, evadiendo las preguntas con un alarde de su mal carácter.