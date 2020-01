El emotivo momento en el que un perro calmó el ataque de pánico sufrido por su dueña autista

Marley tiene un año de vida y está entrenado para cuidar de las personas que tienen autismo como Hayley. El border collie mezclado con kelpie se da cuenta de que su dueña está sufriendo un ataque de pánico e intenta calmarla. El perro empieza poniéndo su pata en las piernas de la chica pero Hayley lo aparta. Maryle se queda pensativo buscando una alternativa para alegrar a su amiga, a pesar de los sucesivos intentos de alejarle la pata, no para de insistir.

Hasta que decide saltarle encima y darle un abrazo. Hayley ya parece estar más contenta porque ya no lo aparta e incluso ya le deja chuparle la cara. Y, por fín, termina abrazándolo. A partir de ese momento empieza a calmarse de su ataque de pánico poco a poco. El abrazo del perro y las muestras de cariño hacen que Hayle se sienta mejor y más segura.

Watch how this autism service dog calmed down his owner as she was going through a panic attack pic.twitter.com/kzHsRYvUUI