Emilia Clarke sustituye a Amber Heard como Mera en Aquaman en este impresionante fan-art

MADRID, 24 (CulturaOcio)

Amber Heard debutó en el papel de Mera en Liga de la Justicia de Zack Snyder. Aunque su personaje solo tuvo un rol menor en la película, posteriormente ganó protagonismo en Aquaman. Ahora son muchos los que apuntan a que el trabajo de Heard en la saga podría llegar a su fin a la luz de su batalla legal con Johnny Depp, lo que ha provocado que algunos fans le busquen una sustituta.

Ciertos rumores apuntaban que Heard había sido despedida de Aquaman 2, momento en que los seguidores pensaron en Emilia Clarke como su reemplazo. Para ofrecer una idea aproximada de cómo luciría la estrella de Juego de tronos en el rol de Mera, un usuario de Instagram ha publicado un fan art de la actriz caracterizada.

La foto publicada por @dcmarvel.rdm muestra una imagen del personaje original de Heard a la izquierda y una instantánea de Clarke con el pelo rojo y el traje de escamas verdes a la derecha.

https://www.instagram.com/p/B--_vcmAtj1/?utm_source=ig_embed

Amber Heard acusó de violencia de género a Depp en 2018, provocando el despido de su exmarido de la saga Piratas del Caribe. Sin embargo, su batalla legal ha dado un giro de 180 grados tras la aparición de unos audios en los que supuestamente queda probado que fue la actriz quien agredió al intérprete.

La estrella recientemente ha aparecido en la serie Apocalipsis junto a Whoopi Goldberg y James Marsden. También está preparando la película Run Away with Me, actualmente en preproducción. Por su parte, el último trabajo de Clarke fue la cinta Last Christmas.