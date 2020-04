Elisa se convierte la primera italiana en probar la vacuna contra el coronavirus financiada por Bill Gates

Un gran número de países se encuentran en la luchar por encontrar una vacuna eficaz para tratar el coronavirus. Hasta que esta no exista y sea totalmente eficaz el peligro por el coronavirus no desaparecerá. Uno de los centros que está en busca de esa vacuna es el Instituto Jenner de la Universidad de Oxford (Reino Unido), quienes junto con Irbm Science Park, una sociedad italiana del sector de la biotecnología molecular y de las ciencias biomédicas, tienen preparada una posible vacuna COVID-19, según informa ABC.

Granato, la investigadora italiana que prueba una posible vacuna contra el coronavirus

Elisa Granato es la investigadora italiana que se ha sometido a un posible tratamiento contra el coronavirus. Para ello la científica se ha ofrecido voluntaria para la primera fase de la prueba en humanos de la posible vacuna desarrollada en Inglaterra. La primera inyección tuvo lugar el 23 de abril, día de su cumpleaños, esta fue transmitida en directo por el canal de televisión británico BBC.

A través de su cuenta de Twitter la científica explicó en qué consiste este tratamiento: “La vacuna no contiene Covid-19 en absoluto. Solo hay una pequeña parte insertada en un virus diferente y no dañino. Esto evita que se propague, pero potencialmente puede activar el sistema inmunitario y así protegernos de Covid-19. No seré infectada intencionalmente con el coronavirus. El estudio se dirige a la producción de anticuerpos y a la protección inmunitaria del mundo real en los próximos meses”. Por el momento Granato se encuentra en buen estado de salud, según informa ella misma en sus redes ciales

Si la vacuna es efectiva Bill Gates la financiará para todo el mundo

El creador de Microsoft, Bill Gates, se ha interesado por este proyecto y está dispuesto a financiarlo. El multimillonario, a través de su Fundación Bill y Melinda Gates, asumiría los gastos de producción de la vacuna a nivel mundial aportando su capital y reuniendo ayudas económicas externas para que se puedan realizar vacunas a gran escala.

Gates ya advirtió en el año 2015 de lo peligroso que sería para la humanidad la existencia de un virus que pudiese crear una pandemia. Por desgracia su predicción se ha hecho realidad y el multimillonario no se ha quedado con los brazos cruzados. Afirma en la revista británica Times que está en contacto con todos los programas de investigación que puedan encontrar la cura para esta crítica situación.