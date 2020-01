Elena Tablada presume de embarazo y evita aclarar su acercamiento a Bisbal

MADRID, 29 (CHANCE)

Un año más la capital madrileña se llena de moda y desfiles con motivo de la Mercedes Benz Fashion Week y es que en esta ocasión fue el turno de la diseñadora Odette Álvarez que expuso sus diseños de la mano de la colección 'Ethnics', un trabajo en el que expresa la riqueza cultural del mundo.

Como no podía ser de otra forma el 'front row' del desfile se llenó de rostros conocidos entre los que pudimos ver a Eugenia Osborne, Noelia López, Luis Medina o Elena Tablada que presumió de barriguita junto a Javier Ungría en su sexto mes de embarazo.

CHANCE: ¿Qué tal estás?

Elena Tablada: Muy bien, la verdad. Bueno me juega malas pasadas la mente, llego tarde porque se me había olvidado cargar el coche pero bueno, cosas que pasan cuando estás embarazada.

CH: ¿Este embarazo es mejor que con Ella?

E.T: No mejor no, diez años se notan.

CH: ¿Hay nombre?

E.T: Sí, pero todavía no lo vamos a decir.

CH: ¿Nos va a sorprender?

E.T: Puede que os sorprendamos de otra manera.

CH: ¿De alguna manera nos vais a sorprender?

E.T: Sí, no sé.

CH: ¿Qué te dice Ella?

E.T: Está feliz.

CH: ¿Tú cómo te encuentras?

E.T: Muy bien, la verdad, lo típico, dolores de espalda un poquito, cansada pero por lo demás todo fenomenal.

CH: Parece que también habéis limado asperezas con David. Le diste un like a una foto de David, ¿Es un nuevo ciclo?

E.T: Van a empezar el desfile.

Una pregunta a la que después del desfile tampoco le dio respuesta, pues Elena se limitó a responder: "Mi postura ya la conocéis".