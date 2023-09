Elena Tablada confiesa cuáles han sido las claves para superar los peores momentos tras su separación de Javier Ungría

MADRID, 22 (CHANCE)

En el punto de mira por el juicio de divorcio que le enfrentará a Javier Ungría el próximo diciembre y que promete convertirse en una batalla sin cuartel tanto en materia económica como por la custodia de la hija de 3 años que tienen en común, Camila, Elena Tablada retoma sus compromisos profesionales tras un verano marcado por los desencuentros públicos con su exmarido.

Un intercambio constante de dardos a través de sus redes sociales e informaciones filtradas por los entornos de ambas partes que dejan entrever que su cara a cara en los juzgados será del todo menos amigable. Rumores de infidelidad por parte del empresario -que él ha negado-, informaciones sobre lo mal que lo pasó la diseñadora por las salidas nocturas de su marido e incluso un detective privado contratado por Elena para conseguir pruebas de cara a su juicio.

Elementos propios de un culebrón sobre los que la ex de David Bisbal ha preferido no pronunciarse durante la fiesta con la que una conocida marca de bebidas ha celebrado la amistad verdadera en Sevilla. Ajena a todo lo que se ha dicho en los últimos tiempos sobre su tensa relación con Javier Ungría -"Todo lo que se salga de Netflix estoy súper fuera de onda" ha ironizado- Elena ha confesado cómo está llevando está cuenta atrás para intentar llegar a un acuerdo de divorcio con su exmarido: "Hay que llevarlo como hay que llevarlo, con la mejor de las sonrisas y disfrutando del momento, porque si no vives el momento pensando en lo que va a pasar en un futuro, pues al final dejas de vivir".

Un cara a cara en los tribunales que iba a celebrarse en junio pero que se ha retrasado seis meses por la huelga de jueces, como nos cuenta, desmintiendo que Javier haya puesto ningún tipo de impedimento. "Creo que ambos queremos que esto se acabe lo antes posible. Yo por la mía, mis cosas las tengo claras" adelanta, sin dar ninguna pista sobre cuál será su estrategia en el juicio.

Sobre lo que sí se ha sincerado es sobre cuáles han sido sus grandes pilares para superar los durísimos momentos que vivió tras su separación en verano de 2022, hundida al descubrir que su marido -del que todavía estaba enamorada- no era la persona que ella pensaba y al ver que su vida se desmoronaba de repente: "Mis amigos y mi familia me han ayudado muchísimo muchísimo. Sin ellos no podría... Bueno, y mi fe y todos esos ejercicios que hago, sin los que yo no podría estar como estoy hoy" reconoce.

"La vida te da sorpresas pero ahora vendrán cosas buenas. Estoy muy contenta con mis hijas, tengo un montón de proyectos, estoy sacándome un curso de interiorismo y manteniendo mi mente ocupada para poder dar lo mejor de mí, realizarme y sentirme bien" desvela, explicando que el secreto de su bienestar actual es "quererte mucho a ti mismo, aceptarte, cuidarte, eso es fundamental".

"Eso es introspección, autoayuda, meditación, y si tienes paz mental, lo tienes todo en la vida" afirma, asegurando que aunque le ha costado mucho llegar a este punto -"todo tiene su trabajo y todo tiene su trayecto y su proceso porque si fuera tan fácil no lo valoraríamos"- ahora por fin puede decir que está bien.