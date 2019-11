La dura pregunta que se hace Rocío Flores sobre su madre, Rocío Carrasco

Olga Moreno se ha sentado este sábado en el plató de Sábado Deluxe para defender a su marido, Antonio David Flores. Tremendamente emocionada, y un poco nerviosa, la mujer del concursante de Gran Hermano VIP abría su corazón para relatar alguno de los episodios más duros que ha tenido que vivir en la separación de Rocío Carrasco con sus dos hijos.

Y es que desde hace años, la relación entre Rociíto y sus dos hijos, Rocío y Antonio David, es nula. Una situación que no llevan nada bien. "Rocío Flores me ha preguntado si su madre no la quiere", explicaba Olga mientras aseguraba que lo que más le ha dolido de todo lo que se ha dicho de Ro es que "parece una niña de Hermano Mayor".

Además, la malagueña se mostró sorprendida porque sigue sin entender el motivo por el que la hija de Rocío Jurado no habla a sus hijos: "No entiendo qué puede pasar por su cabeza, el por qué no se habla con sus hijos".

Una separación que se fraguó durante años pues, según Olga, cuando operaron al pequeño David, Rocío apareció de madrugada: "Cuando su hijo estaba enfermo, Rocío Carrasco no pasó la noche en el hospital". Un duro trance que tuvo su máxima expresión en el juicio que enfrentó a la expareja. En este, Rociíto pasó por delante de sus hijos sin saludarles, algo que les dejó completamente atónitos: "El niño y yo nos levantamos a saludarla, y nada".

Y en lo referente al tema de la pensión, Olga dejó claro que durante todos estos años no han recibido ni un solo euro de la hija de la más grande: "Sé que David se va a enfadar porque lo diga públicamente pero lo voy a hacer [...] A día de hoy no ha pagado nada".