GH DÚO: María Jesús Ruiz, posible ganadora del concurso, acaba con Ylenia

MADRID, 8 (CHANCE)

La casa de Gran Hermano ha vivido una de las noches más polémicas y con más tensión de toda la edición. La expulsión rondaba entre María Jesús Ruiz e Ylenia Padilla, siendo impensable que la que abandonase la casa el jueves por la noche fuera la de Gandía. Y es que esta es la magia de Gran Hermano Dúo, que una sola palabra o una discusión pueden cambiar los acontecimientos para siempre y eso fue lo que pasó. Finalmente y sin que nadie pudiera imaginárselo, la que recibió más votos para la expulsión fue Ylenia. Además, María Jesús puede respirar tranquila porque no está nominada y eso le permite la permanencia segura en el reality de dos semanas más. Sofía, alejada cada vez más del que fuera su novio, Alejandro Albalá, consiguió la inmunidad y disfrutará de la suite de la casa. Y atención, porque ha decidido no compartirla con nadie.

La noche comenzaba demasiado tranquila para los sucesos que han ocurrido en la casa más famosa de España durante esta semana. María Jesús Ruiz controlaba sus nervios y aparecía en pantalla con el rostro bastante serio y sin ganas de discusión. La colaboradora de Sálvame aseguraba que no quería irse de la casa con malas sensaciones y disculpaba a los concursantes que habían tenido enfrentamientos con ella durante el concurso. Sin embargo, la calma duró poco y es que emitieron un vídeo en el que se veía perfectamente las burlas y las críticas que habían hecho los concursantes sobre la de Andújar. A lo que la exnovia de Julio Ruz no quiso guardar silencio y contestó a casa uno de ellos. Lo que sí que nos resultó bastante extraño es las pocas intervenciones que hicieron sus peores enemigos, parece que con el vídeo se demostraba que María Jesús no estaba nada equivocada.

La colaboradora de Sálvame no podía evitar las lágrimas y se sumergía en un llanto profundo por todas las acusaciones e insultos que ha soportado durante toda la semana. La concursante pidió por activa y por pasiva a Jorge Javier Vázquez que fuera directo a comunicar cuál de las dos era la expulsada porque no quería pasar más malos momentos. El momento más tenso de la noche se produjo cuando las dos nominadas se despidieron de sus compañeros y se adentraron en la sala de expulsión. Una vez allí, la organización del programa les puso los vídeos de lo que habían dicho una de la otra y fue entonces cuando se desató la verdadera guerra.

Ylenia una vez más no supo controlar sus formas y la mala educación y los gritos empezaron a producirse a un nivel bastante bajo del que estamos acostumbrados a ver. La exconcursante de Gandía Shore no dudó de calificar a la de Andújar de cínica y de falsa por todos los comentarios que esta había dicho en sus confesionarios. María Jesús Ruiz se encontraba bastante tranquila y no quiso entrar en un enfrentamiento cara a cara con ella. Todos los concursantes se quedaron con la boca abierta cuando vieron entrar a la exnovia de Julio Ruz en la casa y solamente se levantó a darle dos besos Irene Rosales y Juan Miguel, que parece que son los únicos apoyos que tiene en la casa.

María Jesús recibió una segunda sorpresa a lo largo de la noche y es que no está nominada. La de Andújar podrá respirar y dormir tranquila ya que tiene la permanencia asegurada por dos semanas más dentro del reality. Para los que no fue una noche demasiado agradable fue para Irene Rosales y su marido Kiko Rivera. Y es que parece que pareja -como el resto de mortales- también tiene sus discusiones dentro del concurso. El hijo de Isabel Pantoja tiene un carácter muy difícil de llevar y habla con demasiada prepotencia y superioridad y su mujer no dudó en calificar la actitud de este como de idiota. Algo que le molestó muchísimo al primo de Anabel Pantoja y provocó que los tuvieran una discusión en la habitación. Poco duró el enfado de ambos porque esa misma noche pudimos ver como arreglaban sus diferencias con un beso y un abrazo en el jardín.

Irene Rosales también se tuvo que enfrentar a los comentarios de Ylenia que aseguraba que era una bien queda y no decía las cosas a la cara. Como bien sabemos la mujer de Kiko Rivera no quiso entrar en una polémica con la de Gandía y no le quiso dar la mayor importancia. Veremos como transcurren los días en la casa después de la expulsión de Ylenia y la inmunidad de Sofía, que decidió no escoger a nadie para compartir l gran habitación de la casa.