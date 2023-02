El dueño de un bar de Salamanca no se corta al responder a una mala reseña: "Vergüenza tenía que darle"

En España, los bares son un espacio de ocio bastante habitual, dado que es un punto de encuentro o un lugar para reunirse con los amigos o la familia. Es por ello por lo que solemos pasar muy buenos momentos allí, aunque no siempre es así. En algunas ocasiones, tanto el servicio como el cliente convierten esta experiencia en algo desagradable.

Respecto a esto, gracias a internet, han surgido una serie de espacios donde los clientes pueden compartir sus experiencias en los diferentes establecimientos y ponerles puntuación. De esta manera, quienes se encuentren en búsqueda de un bar o restaurante para pasar un buen rato, podrán contar con las opiniones de otras personas que han ido y así poder facilitar su elección.

Sin embargo, en algunas ocasiones, estas plataformas se convierten en campos de batalla entre el cliente y el hostelero por una mala reseña o puntuación. Esta vez, ha sido por la valoración negativa que un cliente ha puesto a un restaurante. Ha sido un camarero quien ha compartido con la cuenta de Twitter @SoyCamarero, quien se encarga de publicar la verdad sobre esta profesión a raíz de las experiencias de otros compañeros, lo que ha pasado realmente.

El cliente les valoró con una sola estrella y, acto seguido, lo justificó con: "No me gusta nada. Cobran las tapas". Como consecuencia, ha sido el propio propietario de la Taberna Galatea, de Salamanca: "Así es, aquí se paga lo que pide: una caña, un vino, una tapa... Parece mentira que usted tenga el atrevimiento de poner un mal comentario por cobrar lo que vendemos".





"¿Le parecería raro, verdad?"



"Usted, que su familia tiene tiendas de ropa, una de ellas de uniformas de hostelería, donde por cierto nosotros compramos. Jamás hemos ido a comprar un pantalón y se nos ha regalado un delantal, por ejemplo ¡Hasta cobran los arreglos! Algo normal porque a la modista habrá que pagarle", sigue diciendo, visiblemente arrepentido. "Nosotros no vamos a la pescadería, compramos un pulpo y nos regalan un rape ¡Y así todo! Insistimos: Qué pena. Vergüenza tenía que darle. Saludos", zanja.

No obstante, esta valoración se repite: "El camarero no es muy agradable. No nos pone tapa y a la señora de al lado sí. No me verán el pelo otra vez". Por lo que el propietario del bar volvió a dejar clara su opinión al respecto: "Nosotros, como es lógico, ponemos una tapa al cliente que nos lo pide, ya que si ponemos una tapa a un cliente sin pedirlo y le cobramos, puede quejarse por lo contrario. Para que lo entienda, es como si usted va al supermercado y la dependiente le está llenando el carro sin pedírselo usted y luego le cobra ¿Le parecería raro, verdad?".

"Otro ejemplo, hablando de pelo. Es como si va a la peluquería y se queja porque usted ha visto que ha un cliente le han teñido y a usted no, cuando usted solo han pedido que le corten. Por favor, un poco de lógica y comunicación antes de querer tirar por la borda nuestro trabajo", apunta el empresario.