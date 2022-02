Drayke Hardman: El niño que se quitó la vida y cuya historia han publicado sus padres para frenar el bullying

El pasado 10 de febrero Drayke Hardman falleció tras haberse intentado suicidar. El pequeño, que vivía en el condado de Tooele (Utah, Estados Unidos), sufría acoso escolar (bullying) por parte de un compañero. Según han declarado sus padres en sus redes sociales, Drayke llevaba sufriendo esta situación desde hacía un año y no pudo soportarlo más. Andy y Samie Hardman, sus padres, explicaron que ya habían estado hablando sobre este acoso con la escuela.

Esa misma semana, Drayke volvió a su casa con un ojo amoratado y le confesó a una de sus hermanas que había sido a consecuencia de una pelea con el acosador. Días más tarde, el niño no acudió a sus clases extraescolares de baloncesto y, esa noche trató de suicidarse. Sus dos hermanas mayores fueron quienes le encontraron en un estado muy crítico y llevaron urgentemente al hospital. Logró pasar esa noche, pero, desafortunadamente, el jueves por la mañana murió.

Tras esta tragedia, sus padres no han dudado en compartirlo a través de las redes sociales (Instagram y Twitter) para concienciar al resto de que estas situaciones no pueden seguir ocurriendo y que hay que vigilar con mucha atención a nuestros hijos, ya que podrían estar sufriendo de bullying y no contarlo. Además, han creado el hashtag #doitforDrayke (hazlo por Drayke), que lleva más de dos mil publicaciones solo en Instagram. Esto ha sido realizado para evitar que estas tragedias cesen y darle la mayor visibilidad posible. Andy y Samie Hardman han pedido a las personas a que sean amables con los demás, puesto que nunca sabes cómo le van a afectar a las personas las cosas que haces o dices y puedes arrebatarle la vida.

El mensaje de unos padres desolados

"Este es el resultado de la intimidación, mi chico guapo estaba peleando una batalla que ni yo podía salvarlo. Es real, es silencioso y no hay absolutamente nada que puedas hacer como padre para quitar este profundo dolor", comentaba Samie en una publicación en su perfil de Instagram. A lo que se preguntaba cómo era posible que un niño de tan solo 12 años haya pasado tanto sufrimiento, que llegue a la conclusión de que quitarse la vida es la mejor opción, a pesar de haber recibido tanto amor por parte de su familia y amigos.

Las palabras de una madre destrozada por la muerte de su hijo pequeño han dado la vuelta al mundo, provocando una solidaridad conjunta por muchas personas de diversos países. De todo su dolor, resaltó que "se suponía que pasaría el resto de mi vida contigo, y tú pasaste el resto de la tuya conmigo", a lo que añadió "mi corazón está destrozado, no sé cómo arreglarlo, o si alguna vez lo haré, pero pasaré cada minuto enseñando bondad en memoria de mi amigo favorito".





Por su parte, Andy Hardman, tuiteó la pasión que su hijo tenía por el baloncesto y su sueño por ser una estrella de la NBA, lamentando que nunca llegará a cumplirlo. Pero agradecía en su tweet a los jugadores el haber sido una motivación y alegría para su hijo. Uno de los fichajes del equipo 'Utah Jazz' retuiteó el mensaje, con lo que consiguió que un gran número de personas de la comunidad de Twitter conociesen el caso del pequeño que se quitó la vida a causa del bullying. Un buen amigo de la familia ha creado una cuenta donde se recaudarán fondos para costear el funeral y el servicio conmemorativo de Drayke. Algunos famosos jugadores de baloncesto como Donovan Mitchell, Joe Ingles y Rudy Gobert ya han aportado su dinero. Hasta el momento han recibido 80 mil dólares.