Dos millones de dólares en tan solo 30 segundos: así fue el robo más grande en una joyería de Estados Unidos

Puede haber sido el robo más rápido de la historia en los Estados Unidos. Y es que, el pasado lunes se produjo uno de los atracos más curiosos y a la vez peligrosos. Sucedió en Nueva York, en el distrito del Bronx, en una joyería llamada Rocco’s Jewelry situada en la Webster Avenue. El hurto tuvo lugar a plena luz del día y bajo la presencia de numerosos transeúntes que se quedaron perplejos al ver lo que estaba sucediendo. El robo fue cometido por cuatro personas, donde tres de ellos incautaron numerosas joyas y el otro mantuvo la puerta abierta del local mientras entraban los ladrones y vigilaba la salida.

El hombre que se quedó vigilando afuera, comenzó el robo de lo más normal, sin parecer que estaba cometiendo un hurto. Llamó al timbre de la joyería y le abrieron la puerta, pero decidió no entrar. Una vez que le abrieron, aguantó la puerta y entraron tres ladrones más para robar todo lo que pudieran. Tardaron exactamente 34 segundos en realizar el robo y se llevaron, entre otras cosas, relojes, collares, pendientes y pulseras. Un botín valorado en 2.15 millones de dólares aproximadamente, según ha informado la policía neoyorkina.

??WANTEDimage001.pngfor a Robbery at Rocco's Jewelry located at 2521 Webster Avenue #fordham#bronx On 8/05/22 @ 2:38 PM Reward up to $3500 Seen them? Know who they are? Call 1-800-577-TIPS or DM us! Calls are CONFIDENTIAL! #yourcityyourcallpic.twitter.com/uUdfFHRjzj