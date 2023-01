Domingo negro: Tres mujeres asesinadas, dos de ellas a manos de sus parejas en Cádiz y Ciudad Real

Mañana negra la de este domingo 8 de enero tras contabilizarse los dos primeros crímenes machistas de este 2023 con sendos asesinatos en Cádiz y Ciudad Real, ambos a manos de sus parejas. Además, en la localizad almeriense de Roquetas de Mar un hombre ha confesado haber matado a una mujer estrangulándola tras haber mantenido relaciones sexuales. Así, son tres las mujeres asesinadas en España en apenas unas horas de diferencia.

Precisamente 2022 cerraba el año con un total de 49 mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas, mientras que son 1.184 las mujeres asesinadas desde 2003, cuando comenzaron a contabilizarse.

Un hombre mata a su pareja de un disparo en El Puerto de Santa María (Cádiz) / EFE









Una mujer asesinada por su pareja en el Puerto de Santa María



El primero de los crímenes ha tenido lugar en Cádiz, donde la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 40 años que presuntamente esta madrugada ha matado de un disparo a su pareja, una mujer de 46 años, en su domicilio de El Puerto de Santa María, y también ha sido arrestado un amigo del homicida que presenció los hechos.

El cadáver de la mujer, Eva María Haza, con la que el presunto asesino mantenía una relación sentimental desde hacía más de un año, ha sido hallado sin vida sobre las 7:00 horas de este domingo en el interior de un piso de la urbanización Bahía Sherry, en el núcleo de Valdelagrana, propiedad del hombre.

Fue localizado horas después de que su homicida fuera detenido, sobre las 4:00 horas, en la barriada del Río San Pedro, en Puerto Real, con un revólver. Según ha explicado el comisario provincial de la Policía Nacional Santos Bernal, el hombre estaba bajo los efectos de alcohol y de otras sustancias estupefacientes en lo que se investiga como una pelea durante un "trapicheo" de drogas.

Detenido por matar a su pareja con un arma blanca en Piedrabuena (Ciudad Real) / EFE









Crimen machista en Ciudad Real



Por su parte, el marido de la joven de 24 años que esta madrugada ha perdido la vida tras ser agredida con una arma blanca en la localidad ciudadrealeña de Piedrabuena ha sido detenido por su presunta relación con los hechos.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, que no han precisado si la agresión ha tenido lugar en la calle o un domicilio. Dichas fuentes tan solo han apuntado que se ha decretado secreto sobre las actuaciones y que aún no se puede hablar de violencia de género, pues hay abiertas otras líneas de investigación.

El alcalde de Piedrabuena, José Luis Cabezas, ha indicado que la joven de 24 años que esta madrugada ha fallecido de forma violenta no había solicitado ayuda a los servicios sociales ni al Centro de la Mujer de la zona por violencia de género. El regidor también ha indicado que la pareja tienen una niña de tres años. El Consistorio sigue a la espera de conocer las causas de la muerte de la joven, a la que según Cabezas se le va a practicar la autopsia este lunes.





Asesinada en Almería tras mantener relaciones sexuales



Por último, la Guardia Civil ha detenido a un hombre en Roquetas de Mar (Almería) por matar a una mujer estrangulándola tras haber mantenido relaciones sexuales. Tanto el arrestado como la víctima no son de nacionalidad española. Fuentes del Instituto Armado han confirmado a Europa Press que la víctima y el presunto autor no tenían relación sentimental.

Detenido un hombre en Almería por estrangular a una mujer tras tener sexo / EFE









La coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Almería, María del Mar Esparza, a través de un mensaje en su perfil de Twitter ha confirmado que el hombre tenía antecedentes en el Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (VioGén) en relación con otra mujer.

Fuentes cercanas a la investigación apuntan, no obstante, que "no es la principal hipótesis" la violencia de género, sino "otro tipo de circunstancias", ya que "se está investigando si la víctima se dedicaba a la prostitución" y si esto pudiera tener relación o no con el trágico suceso.