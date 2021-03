El domingo adelantamos el reloj: ¿será el último cambio horario?

La madrugada del próximo domingo, 28 de marzo, a las 02.00 horas serán las 03.00 horas y tras adelantar una hora los relojes, dará comienzo el horario de verano, que se extenderá hasta el último fin de semana de octubre, cuando el reloj volverá al horario de invierno. ¿Será éste el último cambio de hora? La respuesta es no.

A pesar de que el Parlamento Europeo decidió el 26 de marzo de 2019 con 410 votos a favor, 192 en contra y 51 abstenciones que este último domingo de marzo de 2021 sería la última vez que tendríamos que cambiar las manecillas del reloj para aquellos Estados miembros que quisieran mantener el horario de verano, el Parlamento no tiene fecha prevista para hacer efectiva esta decisión.

En el Consejo, el asunto se ha debatido dentro del equipo de Transporte Terrestre. En 2018, la mayoría de los Estados miembros mostraron su apoyo a terminar con los cambios de hora estacionales. Y aunque en enero de 2020 la comisión ya incluyó una propuesta en el Anexo III del Programa de Trabajo de la Comisión para 2020 relativo a «propuestas pendientes prioritarias», no ha habido más avances en el asunto en el Consejo.

¿Cómo nos afecta?

La doctora Elena Urrestarazu, neurofisióloga de la Clínica Universidad de Navarra explica que "en este cambio para muchos de nosotros es el más complejo, perdemos una hora de sueño". Es decir, a las 2 serán las 3, adelantamos el reloj una hora. Y decimos adiós al horario de invierno.

Urrestarazu añade que "lo más frecuente es que nos encontremos cansados, que tengamos fatiga o somnolencia. Se ha demostrado además que en esos primeros días aumenta el riesgo de accidentes de tráfico".

El porqué de estas consencuencias se explican en el desajuste del reloj externo con el interno. "Va a cambiar nuestra exposicion a la luz durante todo este tiempo y puede alterar ese reloj", explica Elena.

Esto significa que todos tenemos dentro en nuestro organismo "como un reloj" que va a marcar muchos procesos fisioligicos de nuestro organismo. "Una cosa marca a qué hora me entra el sueño o a qué hora se me va. También marca, por ejemplo, a qué hora segregar ciertas hormonas o a qué hora me va a subir o bajar la temperatura. Realmente hay una zona en nuestro cerebro que regula todos estos ritmos y para ajustarlo muy bien al ritmo externo de 24h, es fundamental la exposición a la luz", finaliza.

Cuando se desajusta a largo plazo puede tener consecuencias. La sociedad española del sueño propone quedarnos con el horario de invierno, para que se ajuste a más luz cuando estamos más activos.

¿A quién afecta más?

Los bebés y los ancianos son los más suceptibles a este cambio, pueden tardar entre una semana en readaptarse, mientras que el resto podemos tardar un par de días. Para Urrestarazu, "los cambios positivos desde el punto de vista fisiológico son muy pocos". A Rocío el cambio horario le afecta en el rendimiento, "estoy un par de días más lenta y desubicada", cuenta. Y los años, pasan y pesan, Luis Javier antes ni se enteraba, ahora asegura que "lo noto una barbaridad".

La recomendación de la doctora es que el sábado cuando nos acostemos ya hayamos cambiado el horario en nuestro reloj, para que calculemos las horas de sueño. A ver si así, hay quien nos libre del bostezo.