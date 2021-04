Doctor Gaona, en COPE: "Con este ritmo de vacunación el verano será también nefasto"

El doctor José Miguel Gaona ha sido el invitado de este jueves en nuestro canal de Twitch, donde ha analizado las principales claves relacionadas con la pandemia, que en la actualidad pasan por cómo nuestro país está afrontando la cuarta ola y el ritmo de vacunación que está imprimiendo cada comunidad autónoma.

En cuanto a la cuarta ola, el doctor Gaona ha explicado que ya hace dos semanas que estamos inmersos en ella: "La cuarta ola empezó hace 15 días. El descenso de casos se frenó y la curva empezó a estabilizarse, es un efecto yoyó que ya hemos visto en otras ocasiones. Al final estamos siempre en la primera ola que va y que viene cada vez que nos relajamos. Un claro ejemplo es Chile, donde se ha producido un repunte a pesar de tener vacunados a más del 40%. En España la mayoría de la población no está vacunada, entonces cuando tiramos las campanas al vuelo siempre se relaja y entonces los contagios vuelven. Esto es como un incendio, las personas que no tienen anticuerpos son como madera para quemar".

"En un contexto de pandemia debemos inmunizar a todo el mundo, sobre todo en una situación tan globalizada como la actual. Por ejemplo, Marruecos ha bloqueado todos los vuelos con España porque aunque parece mentira Marruecos lleva un ritmo de vacunación excelente. Ahora han visto que los casos se están disparando y quieren controlar la situación", ha explicado el doctor Gaona al referirse a la estrategia empleada por nuestro país vecino.

Por último se ha referido al ritmo de vacunación de nuestro país, que por ahora se encuentra lejos del ansiado 70% necesario para conseguir la inmunidad de rebaño. En este punto ha señalado que los próximos meses pueden seguir siendo complicado en nuestro país: "La única red que se tiene en España es la vacunación, pero la realidad es que en España llevamos solo un 10% de vacunados en abril, a un paso del verano. Me temo que este verano será también nefasto desde el punto de vista económico y de la salud. Los rastreadores no existen y la aplicación no funciona. Solo existen los hospitales, que parecen ser el único plan".

