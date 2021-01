El doctor Gaona da portazo a las previsiones de Sánchez para 2021 y alerta sobre su discurso: "Así de claro"

El doctor José Miguel Gaona, ha analizado este sábado en su cuenta de Twitter la última comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que ha apoyado a Salvador Illa como candidato del PSOE en las próximas elecciones catalanas. En este sentido, el líder socialista también ha querido hacer una previsión de los próximos meses en clave económica y también desde el punto de vista de la pandemia, algo que parece no haber gustado al Doctor Gaona que ha reflexionado en su cuenta de Twitter en los siguientes términos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene que el 70 % de la población estará vacunada frente al coronavirus en verano, mientras que las comunidades autónomas siguen batiendo récord de contagios y han empezado a implantar medidas más restrictivas para hacer frente al avance de la pandemia.

Las previsiones de Sánchez para 2021

Durante su intervención en el Comité Federal del PSOE, el jefe del Ejecutivo ha reconocido que "quedan semanas duras" por delante hasta acabar con el virus, pero ha asegurado que este 2021 será el año de la vacuna, y de la recuperación "y por tanto el año de la esperanza".

PSOE

En este sentido, ha explicado que ya se han repartido 1,3 millones de dosis entras las comunidades autónomas y se ha administrado más de un millón, por lo que -ha asegurado- "si todo va al ritmo previsto" el 70 % de la población española estará vacunada en verano y estaremos entrando en un nuevo ciclo. Sin embargo, la pandemia sigue avanzando y ha obligado a las comunidades a adoptar nuevas medidas restrictivas. Sanidad no aporta datos durante el fin de semana, pero sí lo hacen algunas comunidades, como Galicia, donde se ha alcanzado un nuevo récord de positivos que triplican a los registrados hace un mes, un día antes de empezar las fiestas navideñas, periodo en el que también se han multiplicado por tres las hospitalizaciones.

La reacción de Gaona a las palabras de Sánchez

En este sentido, Gaona no se ha mostrado convencido del positivismo ofrecido este sábado por el presidente durante su muestra de apoyo al todavía ministro de Sanidad, Salvador Illa, que en los próximos días dejará su cargo para centrarse en la carrera electoral catalana. "Ojalá estuviésemos viviendo "los últimos coletazos" de la pandemia como dice el presidente, pero no existen indicios científicos que avalen esa imprudente afirmación, al menos por ahora. Así de claro. Hay que continuar con las precauciones al máximo", ha apuntado Gaona acompañando su sentencia del siguiente mensaje en forma de hashtag, 'No te dejes engañar una vez más'.

Ojalá estuviésemos viviendo "los últimos coletazos" de las pandemia como dice el presidente pero NO EXISTEN indicios científicos que avalen esa imprudente afirmación, al menos por ahora. Así de claro. Hay que continuar con las precauciones al máximo.#Notedejesengañarunavezmás — José Miguel Gaona (@doctorgaona) January 23, 2021

También te puede interesar

El doctor Gaona desvela una exclusiva que pone en riesgo el futuro de Fernando Simón: "Quieren que no esté"

La seria advertencia del doctor Gaona de cara a las Navidades: “Los médicos estamos hartos de ver esos casos”