La seria advertencia del doctor Gaona de cara a las Navidades: “Los médicos estamos hartos de ver esos casos”

El psicólogo y experto, doctor José Miguel Gaona, ha lanzado este sábado una seria advertencia en Fin de Semana de cara a la curva de contagios durante las próximas Navidades. En medio de la euforia por los últimos resultados de las vacunas, tanto de Moderna como de Pfizer o la vacuna rusa, el colaborador de COPE ha querido avisar a las personas que tienen planeado organizar grandes cenas y comidas de cara a las vacaciones y al próximo mes.

Llegan las Navidades y tenemos el deseo de reunirnos en casa con nuestros seres queridos. Es normal, son días especiales y queremos estar con ellos. Además, se han hecho recientemente una PCR y han dado negativo o incluso anticuerpos, así que no debería haber peligro. Todo correcto, ¿no? Pues no, o al menos así lo ha explicado José Miguel Gaona en Fin de Semana con Cristina.

La seria advertencia del doctor Gaona para las Navidades

El psiquiatra forense ha sido claro y explícito: “Quiero subrayar en serio, y lo digo totalmente en serio, la peligrosidad brutal de encontrarnos con terceros que pueden ser familiares nuestros queridísimos pero de los que, obviamente, desconocemos su estado epidemiológico por decirlo de alguna manera”. “¡Muy bien Gaona!”, le aplaude César Calderón, tertuliano.

“Y no sirve, a propósito, escuchar cosas como ‘bueno, es que esta semana, el lunes, me hice un análisis y me dio bien’, porque estamos hartos los médicos de ver a alguien que, evidentemente, le ha dado bien el lunes y, además, muchas veces se ha hecho el análisis porque tenía sospechas de y, sin embargo, cuando ha comenzado a exhibir los síntomas ha sido varios días después”, añade Gaona.

“Y una cuestión respecto a los análisis”, añade, “os recuerdo que estos dan positivo cuando los anticuerpos y los antígenos comienzan realmente a subir, es decir, cuando te da positivo tú ya llevas, habitualmente, muchas veces, dos o tres días contagiando, cuidadito”, finaliza.

Gaona, receloso de las vacunas

Y es que Gaona no se muerde la lengua sobre los peligros de contagio en España, ya sea con la familia como con los colegios. Concretamente, la pasada semana el colaborador de Fin de Semana se refería a al nivel de efectividad de las vacunas de Pfizer y Moderna. Respecto a la de Moderna Gaona criticaba que el CEO de la compañía había vendido el 60% de las acciones de la compañía la misma semana que anunciaban el éxito de la vacuna: "Me mosquea mucho que lo haga en una semana en la que se van a forrar", comentaba con Cristina López Schlichting.