¿Quiénes fueron los Reyes Magos? Descúbrelo junto a la pequeña Alba en el cuento de Navidad de COPE

'Un despertar feliz', es el título del cuentode Navidad de COPE,una ficción sonora futurista que nos sitúa en la Navidad del 2095.

La trama nos cuenta la historia de Alba, una niña de 10 años, que encuentra de manera casual una fotografía de los Reyes Magos de Oriente.

Tras ese hallazgo, comienza una investigación para averiguar quiénes son esos misteriosos personajes.

Pero Alba no estará sola en esta aventura: Mario, un niño que vive en el presente, le ayudará con su cometido.

Este es el argumento del tradicional cuento radiofónico de COPE que como novedad este año llega acompañado de una entrañable ilustración realizada por la icónica diseñadora Sara Navarro, una de las creadoras españolas con más proyección internacional. Sara guarda una estrecha relación con el arte, cuenta con una extensa colección privada con obras de Tapies, Miró, Plensa o Chillida, que a lo largo de su carrera la han inspirado en el diseño de su calzado.

La creadora alicantina inició su colección cuando contaba con tan solo 17 años y desde entonces no ha parado de adquirir obras de arte moderno. “Es una de mis grandes pasiones, desde niña me recuerdo pintando todo lo que se me pasaba por la imaginación”.





Un guiño al mundo de la infancia

Con su dibujo para COPE, en el que aparece un niño rubio leyendo con las piernas cruzadas y un gran libro entre sus manos, rodeado de estrellas, planetas y medias lunas, Sara Navarro ha querido hacer un guiño al "mundo de la infancia" que recuerda "muy feliz y ligado a los libros y a los sueños".





Ilustración: Sara Navarro





Audio

Foto: Victor Cucart

Además con esta ilustración en acuarela Sara Navarro simboliza "la importancia de la lectura en la infancia" y su papel "en el desarrollo de la imaginación", un componente en su opinión "de madurez mental importantísimo".

Audio

Foto: Victor Cucart

Una colaboración con COPE con la que la diseñadora alicantina aporta su "granito de arena a esta Navidad de forma solidaria con los niños y la imaginación".

Un trabajo realizado con "muchísimo cariño hacia COPE", una cadena que "siempre ha apoyado el diseño, el arte y la creatividad y que ha transmitido a lo largo de los años los nuevos proyectos que se realizaban en el mundo de la cultura y de la moda".

Audio



Foto: Victor Cucart

Zapatos que dialogan con el arte

La relación de Sara Navarro con el arte viene de lejos. De hecho la diseñadora se encuentra en estos momentos inmersa en una exposición singular y única en España El arte como inspiración en el Museo de Bellas Artes Gravina MUBAG de Alicante. Reúne 53 obras de arte contemporáneo de su colección privada de Antoni Tapies, Joan Miró, Jaume Plensa, Pablo Palazuelo o Eduardo Chillida que le han inspirado otros tantos modelos de zapatos.

Para ella "el arte es un lenguaje universal e internacional" y su calzado dialoga en esta muestra con las emociones de las obras para pasar a tener "vida propia".

La lectura de la muestra tiene el hilo conductor de Dorothy, la protagonista del Mago de Oz, en un claro paralelismo entre el personaje de ficción y la vida de Sara Navarro, que ha exportado lo mejor del 'made in Spain'.





Foto: Victor Cucart

Un made in Spain internacional

Y es que Sara Navarro es una de las grandes diseñadoras de zapatos dentro y fuera de nuestro país. Es la tercera generación de una saga familiar que empezó con un joven abuelo artesano hasta crear en 1979 su propia marca.

Europa, en especial Francia, son grandes consumidores de zapatos de Sara Navarro. En Oriente también. ”Valoran mucho la artesanía española, de hecho en el logotipo de mi marca aparece un dragón con los colores cereza y dorado, que representan mucho a mi país, pero que también tiene mucho que ver con Oriente”.

Medalla de oro

Desde la fundación de su compañía, SarahWorld, Sara Navarro atesora numerosos premios. Viendo su currriculum casi a uno por año, aunque quizás al que guarde más cariño sea la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes (2005).Tambiénel FEDEPE a la Mujer Empresaria del Año 2002 y entre los más recientes la Estrella de Plata de la Comunidad de Madrid (2014), Cereza de Oro del Valle del Jerte (2014) o Corazón solidario de la Fundación Tejerina (2014).

Es vicepresidenta también de la Asociación Madrileña de Mujeres Directivas y Empresarias (AMMDE), así como su directora en la Comunidad Valenciana. Además la creadora es conferenciante y ha participado en las pasarelas de mayor prestigio internacional, con complementos para diseñadores de la talla de Galliano.