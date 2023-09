El director de Derechos Animales: "Los insultos han merecido la pena. Mañana dejan de sacrificarse 100.000 animales"

Desde mañana no se podrá dejar un perro atado en una farola para entrar en el súper

El director general de Derechos de los Animales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 20230, Sergio García Torres, ha celebrado la entrada en vigor este viernes, 29 de septiembre, de la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los animales, una norma que le ha supuesto un elevado coste personal, pero con la que está más que satisfecho al considerar que supone un antes y un después en la relación de los humanos con los animales.

"Ha merecido la pena, aunque a nivel personal ha sido muy duro. He recibido amenazas, insultos que incluso han obligado a los equipos de seguridad del Ministerio a seguir mis movimientos para valorar el riesgo. Pero a partir de mañana dejarán de sacrificarse unos 100.000 animales al año y eso, para mi, ya es más que suficiente", ha manifestado García Torres en declaraciones a Europa Press.

De hecho, las amenazas e insultos a los que se refiere están en la actualidad en manos de la justicia. Pese a todo, celebra que la entrada en vigor parcial de la norma, "pone fin" a una tramitación de "varios años", primero de reuniones con "millones de colectivos" y con organizaciones de profesionales para buscar un "texto equilibrado" para una norma que pretende "poner blanco sobre negro algunas cuestoines para homogeneizar el territorio".

"La gran satifacción es que desde mañana la norma será una realidad y comenzará el sacrificio cero y se acabará con la lacra del abandono en nuestro país", asevera.

En todo caso, considera que este 29 de septiembre es el "punto de partida" para seguir avanzando en la ampliación del marco regulatorio de los derechos de los animales, ya que en esta "primera fase" no están ni los perros de caza o de trabajo, los espectáculos con cetáceos, entre otros, pero el director general ha hecho hincapié en que "más pronto que tarde será necesario establecer normativas para estos animales excluidos".

Además, ha adelantado a Europa Press que el departamento de Derechos de los Animales empezó a trabajar desde que se aprobó la ley en el Congreso de los Diputados en el desarrollo de los aspectos normativos y reglamentarios que quedaron pendientes, como la elaboración de un listado positivo de especies, de un proyecto de ley de grandes simios del que García Torres asegura que ya tienen un primer borrador; el documento de recomendaciones sobre principios éticos y condiciones de protección animal a respetar en la investigación clínica veterinaria, entre otros aspectos.

Así, ha apuntado que "todo está prácticamente hecho, trabajado y elaborado", a expensas de la tramitación correspondiente una vez que esté formado un nuevo Gobierno con plenas funciones que pueda aprobar estas normativas.

De hecho, asegura que si no se hubiera producido un adelanto electoral "todo estaría ya aprobado, listo para la entrada en vigor de la norma".

No obstante, este viernes no podrá entrar en vigor aquello que necesita dearrollo reglamentario, como el seguro de responsabilidad civil, en tanto no se cuantifiquen las cuantías de cobertura; o el curso de tenencia responsable.

Por otro lado, ha indicado que las tiendas de venta de perros, gatos y hurones dispondrán de un año desde este mismo viernes para adaptarse, ya que a partir de entonces no podrán vender ni exponer animales. Sin embargo, sí podrán publicitar en sus tiendas a los criadores y ejercer de mediación para entre clientes y criadores. También quedará entonces prohibida la venta por internet.

De hecho, ha afirmado que hay tiendas que ya cumplen, sin esperar a que termine el plazo, con esta obligación y ya han dejado de vender animales y para pasar, exclusivamente, a vender producos derivados, accesorios o alimentación para mascotas.

HAMSTER Y COBAYAS, PERMITIDOS

García Torres ha confirmado que "sí" se podrán seguir comprando hamsters, cobayas, conejos y algunas aves, como los periquitos o agaponis y los peces de acuariofilia que no sean de especies invasoras.

Otro de los aspectos de la norma que tendrán que esperar es la creación de un registro central que recibirá los datos de los 17 registros autonómicos respecto a animales de compañía, núcleos zoológicos o entidades de protección animal. "Ahora estamos trabajando con las comunidades autónomas para iniciar la adaptación de sus registros autonómicos, para que sean homologables", comenta.

La norma afecta a los animales de compañía pero no a los silvestres, a los de trabajo y producción.

Con todo, ha señalado que desde mañana en ningún caso los animales podrán ser utilizados en carruseles, circos o espectáculos, ni estar sujetos de una manera antinatural y, por ejemplo, en el caso de un belén viviente o una cabalgata o desfile, será requerido que un veterinario compruebe que los animales se encuentran en condiciones de bienestar óptimas, no atados y en condiciones climatológias adecuadas.

Respecto a los circos con animales, ha señalado que apenas quedan "cuatro o cinco" y que sólo pueden actuar con ellos en las cinco comunidades autónomas que aún lo permiten. Sin embargo, asevera que en las doce restantes que ya impiden el uso de animales silvestres en sus circos, la adaptación se acomete cuando el cambio de algunos números circenses por otros. "Es fácil la adaptación en los circos", espera.

Tampoco se podrá dejar, desde mañana, en la vía publica sin supervisión a animal alguno, bien sea suelto o atado y se permite, aunque no es obligatorio que, a discreción del propietario del establecimiento, los perros, gatos o hurones puedan entrar en aquellos lugares donde no se manipulen alimentos.

Por otro lado, ha aclarado que el seguro de responsabilidad civil, otro de los aspectos que queda de momento en suspenso en tanto siga la interinidad del Gobierno, no será obligatorio en los casos en los que un propietario ya disponga de un seguro del hogar con cobertura para mascotas. "Entrará en vigor cuando esté aprobado el reglamento", ha precisado García.

El director general ha admitido que los seguros que pueden dar más problemas son los de atención veterinaria, que no cubren los gastos sanitarios de un animal anciano, frente al de responsabilidad civil que es "como el de daños a terceros del coche".