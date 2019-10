El director del Hogar Don Orione desvela el trato que Urdangarin da a los internos

Iñaki Urdangarin ha cumplido su primer mes como voluntario en el Hogar Don Orione, en Pozuelo de Alarcón. El marido de la Infanta Cristina salió por primera vez de la prisión de Brihuega, Ávila, para cumplir con su cometido en este centro social.

Tras sus primeros días en el Hogar Don Orione, su director, Francisco Sánchez, ha hecho una evaluación muy positiva del cuñado del Rey: "Los comentarios son siempre muy positivos, y digamos que en principio se adapta a todo lo que le digamos, normalidad como habíamos dicho en el primer día. Es decir que eso es lo que tratamos que se haga la participación de Iñaki Urdangarin con nosotros. No podemos decir otra cosa que (su comportamiento) es positivo, para nosotros y para él. Hablo de nosotros, y perdona que sea un poco egoísta, pues son dos manos más, dos manos que siempre vienen bien".

El director desvela además una anécdota de su primer día con Iñaki: "Es verdad que al principio no sabíamos cómo tratarnos y lo vimos cómo un poco engarrotado. Pero es normal, es una persona que se ha tenido que educar en el tratamiento y se le notaba en ciertas expresiones en este sentido".

Una forma de actuar que ya no es así: "Se preocupa, llama a los usuarios por su nombre y eso me parece que dice mucho de la integración. Yo todavía hay algunos chicos que no me sé su nombre. Él está mucho más tiempo que yo con los usuarios del Hogar Don Orione, yo tengo otras faenas que hacer".