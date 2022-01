El dilema de las familias con la vuelta al cole: ¿con quién dejan a sus hijos si les confinan?

Ómicron ha batido récord de contagios día tras día. Esta variante de la covid es menos agresiva que otras mutaciones, pero aquellos que se contagian tienen que hacer cuarentena para que la incidencia acumulada (IA) no se dispare. Pese a esto, España se encuentra en el pico de casos por cada 100.000 habitantes con más de 3.000 positivos de IA. Esto ha generado problemas más allá de los sanitarios, ya que numerosos trabajadores no pueden acudir a su puesto de trabajo debido a las cuarentenas y las empresas en las que sus empleados no pueden realizar su labor teletrabajando han sufrido escasez de efectivos para su actividad productiva.

Pero este no es el único problema que ha ocasionado esta elevada incidencia. Las familias con hijos pequeños están enfrentándose a una situación complicada cuando los niños dan positivo en clase o cinco o más alumnos de la clase han dado positivo y no pueden acudir al colegio. En hogares en los que los dos padres trabajan o solo vive uno de ellos y no se han contagiado, si el niño se ha contagiado pero ellos no, deben ir a trabajar. Esto genera un problema: ¿Con quién se quedan los niños si son demasiado pequeños para quedarse solos? El protocolo sanitario establece que si la persona es contacto estrecho, pero no tiene síntomas y tiene la pauta completa de vacunación no tiene que guardar cuarentena y por tanto no puede pedir la baja laboral.

Esta situación está generando quebraderos de cabeza para los padres. En otros momentos el recurso habitual solía ser dejar a los niños al cuidado de sus abuelos siempre que fuese posible, pero con un virus cuya población de riesgo son las personas de avanzada edad, dejar a un colectivo de riesgo a cargo de un positivo es una temeridad. Con esta posibilidad descartada en la mayoría de casos, ¿qué opciones tienen los padres con niños pequeños?





Sin solución después de dos años de pandemia

Después de dos años, no hay una solución para este problema y resulta curioso que haya padres que prefieran contagiarse de una enfermedad para así poder quedarse en casa a cuidar de sus hijos. No permiten que los padres se queden a cargo de sus hijos, pero las autoridades insisten en que si los estudiantes tienen algún síntoma, aunque no sean positivos, no vayan al colegio. Con la bajada de las temperaturas y la ventilación obligatoria en las aulas, los síntomas de catarro están proliferando y es difícil cumplir con el protocolo, ya que los niños tendrían que estar en casa continuamente.

Esta situación es difícil de conciliar para las familiasy que no puedan cumplir ambas premisas. En algunos casos, uno de los progenitores ha tenido que solicitar el teletrabajo en ese tiempo a la empresa, algo que no siempre aceptan. En otros han solicitado este periodo de vacaciones para poder cuidar de sus hijos. Y los que se lo pueden permitir pueden contratar a una persona que se encargue de cuidar de sus hijos, algo a lo que muchas familias no pueden acceder.

Sea cual sea la opción adoptada, la realidad es que tras casi dos años de pandemia, el Gobierno no ha sido capaz de crear un sistema efectivo para establecer un protocolo que evite esta situación, y son las familias sobre las que recae el problema.

Las protestas y críticas de las familias se suceden exigiendo una solución a esta problemática. Numerosas asociaciones de familias como MalasMadres o la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (Ceapa) denuncian que tras dos años se continúa "vulnerando" el derecho al cuidado y educación de los niños. La primera ya presentó en mayo de 2020 un manifiesto al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz para solicitar bajas laborales y permisos retribuidos. Sin embargo, el problema está lejos de solucionarse.

También la ONG Save The Children exigen que "se respete el derecho de padres y madres a conciliar" y no tengan problemas en el trabajo por quedarse con sus hijos. La vicepresidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (Ceapa), Mari Carmen Morillas, destaca que "el problema de las políticas familiares para la conciliación familiar es una asignatura pendiente".





Esta es la situación de familias con hijos pequeños. No pueden dejarlo con los cuidadores habituales porque son personas de vacaciones y tienen que recurrir a gastar días de vacaciones o tratar de contratar a una persona para que los cuide. El problema recae sobre las familias, mientras que el Gobierno, después de dos años, sigue sin plantear una solución.