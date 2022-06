La dieta con la que Paula Echevarría ha perdido más de 20 kilos: lo cuenta ella misma

Paula Echevarríamarca tendencia en nuestro país. Todo lo que publica y comparte en redes sociales se convierte rápidamente en viral y sus muchísimos 'followers' siguen cada paso que da la actriz. Por este motivo, la ex de Bustamante se preocupa en cuidar su imagen y figura. En su último embarazo ganó 25 kilos lo que la llevó a ponerse prendas mucho más holgadas en sus publicaciones.

De hecho, ella subió una imagen de su tripa después de dar a luz con el siguiente texto: "Si el bebé ya está fuera...¿qué hay ahí dentro aún? ¿será la felicidad que ocupa lugar? Me gustaría aclarar que esta es mi realidad, que mi cuerpo es así y reacciona así pero otra mujer que al día siguiente de dar a luz no tenga tripa también es real. Cada cuerpo es un mundo y ninguna es mejor ni peor. Ánimo a todas las mamis".

Tras este post, la actriz recuperó en tiempo récord su figura y contó ella misma que, para lograrlo, sustituía todo alimento por un batido verde que incluye pepino, limón, apio, kiwi y jengibre. Una combinación que le viene de lujo para el desayuno. Además, dijo adiós a los carbohidratos y realizó tanto dieta como ejercicio gracias a un entrenador personal.









"He hecho dieta y ejercicio, porque engordé 25 kilos. Pero me he recuperado rápido, porque me he visto tan tremenda que he tenido que ponerme las pilas. Me lo tuve que tomar en serio. Si esperas que el tiempo lo cure todo, no va a pasar. Entonces, he estado haciendo una dieta que me ha recomendado un doctor y además estoy con mis tratamientos y con deporte", aseguraba la intérprete.

Pasado el tiempo y con cierta perspectiva, Paula Echevarría se encuentra en una perfecta condición física y así lo demuestra a través de sus diferentes publicaciones en redes sociales.

Paula Echevarría desvela cómo es su relación actual con David Bustamante: "El tiempo pone todo en su sitio"

A finales de mayo, Paula Echevarría asistió a una fiesta y habló sobre cuál es su relación actual con su ex. "Estoy muy bien la verdad. Lo de que a los 40 empieza la vida, en mi caso no lo pueden resumir mejor" asegura con una inmensa sonrisa. Y es que la suerte le sonríe en el terreno profesional - empezó las grabaciones de 'Got Talent', donde se estrena como miembro del jurado con Risto Mejide, Edurne y Dani Martínez - y en el personal, ya que no puede ser más feliz con Miguel Torres y con sus dos hijos, Daniella, de 13 años, y Miki, de 1.









¿Se plantea pasar por el altar? Paula lo tiene claro: "boda no". Y es que aunque enamoradísima del exfutbolista, formalizar su relación más allá del compromiso de tener un hijo en común no es algo que le apetezca ahora mismo.

Además, la asturiana habló de cómo es su relación en la actualidad con David Bustamante, del que se separó en 2017 tras más de una década de amor: "Es fenomenal". "Mal no nos hemos llevado nunca, es verdad, pero el tiempo pone todo en su sitio" confiesa.