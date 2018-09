Día Internacional de la Paella: una receta y cuatro prohibiciones

Por primera vez, este 20 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Paella para homenajear a este plato típico de la Comunidad Valenciana y, por qué no, de toda España. Por eso, en COPE hemos decidido ofrecerte la receta original de un plato que, eso sí, permite variedades.

Pero hay algo que está claro: este manjar tiene al arroz como ingrediente esencial. Parece una obviedad, pero puede estar cerca el día en que llegue alguien y cocine una paella sin arroz, dadas las aberraciones que se han hecho con este plato y que más abajo señalamos. Esta es la receta de una paella valenciana clásica:

- Arroz, generalmente del tipo bomba.

- Aceite de oliva virgen extra

- Garrofón (variedad valenciana de los habones)

- Pollo

- Conejo

- Judía verde

- Tomate

- Agua

- Sal

- Azafrán

Dentro del Levante español hay varias maneras de proceder en los fogones: puede eliminarse algún ingrediente o incluir otros: ajo, pimentón rojo, alcachofa, caracoles. Si la variedad es marinera (propia de zonas de costa alicantinas), incluirá sepia, gambas, caldo de pescado, y se puede acompañar con alioli.

Además, la cocción del arroz es diferente según gustos y qué tipo de paella quieres comer: arroz al punto, más meloso, con costra, a la leña...

Hasta ahí lo clásico y sus variedades. Y, a partir de aquí, ejemplos de lo que NO hay que hacer:

- No, Jamie Oliver, la paella no lleva chorizo. Ni guisantes. Ni chistorra a borbotones. Ponle otro nombre, pero no paella.

Y es que esta es la 'paella' que, en 2016, presentó en Twitter este cocinero británico. Las reacciones en esta red social no se hicieron esperar.

ya que estas, Jaime, ponle un San Jacobo al centro. — Roberto Leal (@RobertoLealG) 4 de octubre de 2016

- La paella no se remueve. Jamás. Si lo haces, liberarás el almidón y quedará un arroz muy pastoso. Y además nunca obtendrás el famoso socarrat (el arroz quemado que queda al fondo de la paella).

- Sándwich de paella. De nuevo el Reino Unido. No contentos con meter entre dos panes de molde, cometen doble crimen. Sus ingredientes son: gambas, pollo, chorizo y tomate.

- Pizza de paella. Dentro de las comidas rápidas que creen que es buena idea incluir la paella como sabor de sus platos, está una famosa cadena mundial de pizzerías estadounidense. Lo hizo en Polonia.