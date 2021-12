DGT: la multa de 600 euros que te puedo caer con los nuevos radares que prepara tráfico

Este jueves, el Congreso ha aprobado definitivamente la reforma de la ley de tráfico, que tiene como fin la revisión de las infracciones que conllevan la pérdida de puntos y pone el acento en los comportamientos al volante que se consideran más peligrosos en la actualidad, como hablar con el móvil al volante.

Pero también no usar o hacerlo de forma indebida los sistemas de protección como el casco, el cinturón de seguridad o las sillas infantiles, arrojar a la vía objetos que puedan causar accidentes o incendios como colillas o poner en peligro a los ciclistas al adelantarlos. Además, se prohíbe rebasar en 20 km/h el límite de velocidad en los adelantamientos en carreteras convencionales y por primera vez se legisla sobre los nuevos medios de movilidad personal, como los patinetes, y se avanza en la protección de los ciclistas. Salvo alguna medida muy puntual, la ley no entrará en vigor hasta tres meses después de su publicación en el BOE.

Entre las múltiples novedades destaca la pérdida de tres puntos por poseer en el vehículo mecanismos de detección de radares o cinemómetros y no solo su utilización como era antes. Aumenta la pérdida de puntos de 3 a 6 por conducir sujetando con la mano el móvil. Se mantiene la multa de 200 euros y de 3 puntos de sanción si el infractor usa el móvil pero no lo tiene en la mano. También suben de 4 a 6 los puntos que se pierden por arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios o accidentes, y de 3 a 4 por no utilizar o no hacerlo de forma adecuada el cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, casco y otros elementos de protección.

Nuevo radar de la DGT que multará con 600 euros

Pero las novedades no acaban aquí. Por otro lado, la DGT va a poner en marcha un nuevo tipo de radar, destinado a aquellos conductores que solo cumplen con la velocidad en el momento en el que pasan por un detector de velocidad que les puede multar. En concreto, el nuevo radar será capaz de descubrir si vuelves a superar los límites poco después de que hayas frenado al pasar los radares, es decir, lo de frenar ante un radar se va a acabar.





El nuevo sistema que prepara la DGT va a contar con dos cámaras separadas por una pequeña distancia y permitirá cazar a aquellos que solo cumplen con las normas de forma puntual. Su funcionamiento es el mismo que el de un radar en cascada, pero con una ventaja muy importante: se utiliza un solo apartado y no hay que mover a la patrulla con un radar móvil. En cuanto a la sanción económica, estos nuevos radares llevarán consigo multas de 600 euros.