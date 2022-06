La DGT advierte: esta es la multa a la que te enfrentas si llevas tu compra en el asiento trasero

La Dirección General de Tráfico (DGT) continúa lanzando nuevas medidas y sanciones con el fin de reducir la mortalidad al volante y hacer de la conducción una tarea sencilla y segura. Es por ello que el simple acto de dejar en los asientos traseros la compra, podría acarrear una multa. ¿Lo mejor? Evitarlo en la medida de lo posible.

La DGT ha advertido ya que dejar bultos sueltos en los asientos traseros podría suponernos una multa de hasta 200 euros, tal y como consta en el artículo 14 del Reglamento General de Circulación (RGC). Según dicho artículo, la carga que hay en un vehículo no debe "arrastrar, caer total o parcialmente o desplazarse de manera peligrosa". A continuación consta que, además, la mercancía no puede "comprometer la estabilidad del vehículo". De no ser así, podríamos enfrentarnos a una multa de 200 euros.





No es solo eso, sino que en el caso de limitar la movilidad de los pasajeros o incluso dificultar la visión del conductor del vehículo con distintos objetos también podríamos estar frente a una infracción, lo que supondría una sanción de 200 euros. "El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía", consta en el Reglamento.

Además, tal y como recoge dicho documento, el hecho de llevar el coche muy cargado también podría hacer que un objeto cayera sobre la carretera. En este caos, la multa podría ascender hasta los 500 euros por el hecho de suponer un peligro para el resto de los usuarios que circulen.

Adiós a los retrovisores: los nuevos que propone la DGT y la advertencia por una multa de hasta 200 euros

Después de uno de los últimos anuncios de la DGT, podríamos decir que es el momento de ir diciendo a dios al plástico de los espejos retrovisores, así como también a los propios espejos. La DGT ha decidido cambiarlos por un dispositivo de alta tecnología que contiene diversas cámaras con el objetivo, como ya hemos contado de reducir la mortalidad en las carreteras.

Según la propia DGT, estos nuevos retrovisores con cámaras permitirán a los conductores que no se queden sin visión en los ángulos muertos y les facilitará la conducción cuando las condiciones meteorológicas no sean óptimas.





Una vez que entre en vigor esta nueva medida, y de no cambiar tu espejo por uno de estos de alta tecnología, podrías enfrentarte a una multa de hasta de 200 euros. Con las cámaras de estos vehículos, se prevé reducir la peligrosidad al volante, así como reducir los accidentes de tráfico.

Una vez que entre en vigor esta nueva medida, y de no cambiar tu espejo por uno de estos de alta tecnología, podrías enfrentarte a una multa de hasta de 200 euros. Con las cámaras de estos vehículos, se prevé reducir la peligrosidad al volante, así como reducir los accidentes de tráfico.