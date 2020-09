El detalle de los vídeos en YouTube de Cayetana que no gustará nada a Casado

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, sustituía hace ahora un mes a Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz parlamentaria por Cuca Gamarra como parte de una remodelación del equipo directivo que también situaba a Ana Pastor como vicesecretaria de Política Social; y a José Luis Martínez-Almeida como portavoz nacional de los populares.

Álvarez de Toledo no entendió este movimiento del presidente popular y salió en una rueda de prensa en público lamentando la decisión adoptada por el presidente del PP, en el que además dio bastantes datos de lo que ocurrió puertas a dentro.

En 'Herrera en COPE', Álvarez de Toledo quiso extenderse en las razones que a su juicio han llevado al líder de la formación a tomar esta decisión: "He dado muchos detalles sobre el cese y quizás a alguno no le gustó que los diera. Cuando te destituyen tienes que explicar los motivos por los cuales has sido destituida. Es algo que siempre me ha obsesionado, tratar a los españoles como adultos".

El detalle que ha pasado desapercibido

Una de sus máximas ha sido que la derecha siempre ha renunciado a lo que ella define como "batalla cultural": "El centro derecha ha renunciado a dar la batalla cultural. Los medios interpretaron que la intervención de Casado fue un conjunto de réplicas a mi intervención. Me preocupa que dijera que "un partido debe parecerse lo más parecido a la sociedad".

Nuestra obligación es cambiar la sociedad para hacerla más libre, con más igualdad. También por motivos estratégicos. Porque si no, tú renuncias a gobernar salvo que la izquierda lo haga rematadamente mal, y segundo porque si llegas a gobernar, no vas a poder gobernar porque la izquierda sigue teniendo la hegemonía ideológica".

Una vez su salida de la portavocía se hizo oficial, la también diputada decidió abrir un canal en el cual pudiera dar su opinión acerca de las cosas que ella considerase importantes. Es lo que he hecho en esta última ocasión, cuando ha compartido con todos sus seguidores sus reflexiones.

Lo que ha llamado la atención no ha sido el verso libre que caracteriza a Cayetana, sino cómo ha sido el arranque del vídeo. "Estimados votantes y ex votantes del Partido Popular", ha dicho, un detalle que sin duda no va a gustar al líder del grupo político al que todavía sigue perteneciendo.

