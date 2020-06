Cifuentes desvela a Risto cómo es su relación con Cayetana Álvarez de Toledo: “Me voy a mojar”

La ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha revelado en directo este domingo en el programa de Risto Mejide, 'Todo es Mentira', cuál es su relación con la portavoz del Partido Popular en el Congreso,Cayetana Álvarez de Toledo. Además, la tertuliana de Mediaset ha comparado a las dos parlamentarias del PP en la Cámara Baja.

“La pluralidad dentro de un partido es positiva siempre. Pero es verdad que cuando el tono del partido se vuelve más conciliador, gente como Cayetana se queda al margen”, le comentaba el presentador del programa, Risto Mejide a Cifuentes. Así, la política se confesaba sobre sus preferencias entre las dirigentes actuales de su partido.

“Hay algunos que les gusta la confrontación”

Cifuentes, que salió del partido después del vídeo filtrado en el que le pillaban intentando robar unas cremas años antes de que fuera presidenta autonómica, explicaba: “Los partidos políticos no son sectas en las que todos van en el mismo sentido y, cuando se distancian lo masacran”.

"Me voy a mojar, Risto. Yo tengo muy buena relación con Ana Pastor, personal, con Cayetana he tenido menos relación aunque no es mala", ha asegurado Cristina Cifuentes https://t.co/pksFn2KWsw — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) June 26, 2020

“En la política y los partidos, sobre todo los que representan sectores amplios de la población, hay gente que tiene diferentes formas de pensar, con un talante y formas de llegar a acuerdos, y a otros que les gusta la confrontación”, argumentaba Cifuentes sobre los pactos en el Congreso, dejando un recado a Álvarez de Toledo.

“Es bueno que, en un momento en el que España está pasando por una de las mayores crisis sanitarias y económicas de su historia, los grandes partidos sean capaces de llegar a acuerdos. A mi me produce más satisfacción ver que el PSOE acuerda con el PP o ciudadanos a hacerlo con bildu o el independentismo”.

¿Cómo es la relación con Cayetana?

Tras terminar de explicarse, Risto le preguntaba “¿tú eres más de Cayetana o de Ana Pastor?” No obstante, la ex presidenta de Madrid respondía echando balones fuera. “Yo soy de Cristina Cifuentes”. Aun así, cuando le preguntaban los tertulianos y el propio Risto que se mojara, Cifuentes revelando:

La diputada del PP Ana Pastor, en los pasillos del Congreso este jueves. EFE/ Chema MoyaChema Moya

“Te lo contesto: yo tengo muy buena relación con Ana Pastor, personal, pero con Cayetana tengo menos relación. No mala, sino menos relación, sino por circunstancias de la vida”. Con ello, Cifuentes explica que la relación con la portavoz del PP es un tanto inexistente. Hay que recordar que la entrada de Álvarez de Toledo como diputada se produjo cuando la ex presidenta regional ya había abandonado el partido. A pesar de ello, no ha dejado pasar la ocasión para mencionar que "hay políticos que les gusta más la confrontación".