Descubren el vínculo entre la soledad y la esquizofrenia: Existe un riesgo genético compartido

En los últimos años se ha empezado a dar una mayor importancia a la salud mental. Antes quedaba apartada porque, al no presentar síntomas físicos (no se padece dolor de una pierna o brazo, por ejemplo), no era considerada una enfermedad. Recientemente, equipos de psiquiatras, psicólogos, bioinformáticos y genetistas están tratando de encontrar nuevas patologíaspaquiátricas hasta ahora desconocidas. El objetivo de los expertos es encontrar genéticas similares para pacientes con diversos trastornos mentales, así como estudiar los posibles factores externos que podrían ser el "botón" que active esos genes. Estos son, los ambientales, sociales y socioeconómicos.

Y es que estos factores pueden provocar que algunas personas pasen por una infancia complicada, la dificultad para ser aceptados por la sociedad de su entorno y el consumo de drogas. Todo ello puede ser un desencadenante de enfermedadesmentales como la ansiedad o depresión. En ocasiones, los expertos han considerado como detonante la soledad. Tanto es así, que un equipo de científicos del Instituto de Psiquiatría del Hospital Gregorio Marañón ha encontrado, a través de las bases genéticas, la existencia de un vínculo entre la esquizofrenia, la soledad y el aislamiento.

Riesgo genético compartido

Los expertos llevaron a cabo un estudio, donde observaron que hay un riesgo genético compartido entre la sensación subjetiva de soledad y la esquizofrenia, publicado en la revista 'Nature'. Además, han observado que hay un mayor riesgo de que la sufran los hombres que las mujeres. "Una de nuestras hipótesis para explicar este comportamiento diferente es el contexto social en el que aún viven las mujeres. La sociedad genera más presión en una mujer que está sola que en un hombre. Por eso, la soledad no es tan negativa para ellos", expican los psiquiatras. La soledad es un sentimiento de angustia provocado por la ausencia de relaciones sociales. Pero la soledad, además, tiene un riesgo genético compartido con la ansiedad y la depresión.

De los resultados obtenidos, los autores destacan que el desarrollo de enfermedades psiquiátricas están condicionadas genéticamente, hasta el suicidio se puede heredar. No obstante, hay una complicación y es que no existe solo un gen de los trastornos psicológicos, son mucho más complejos. Los investigadores están a punto de sacar un nuevo estudio en el que han encontrado al menos 300 genes de riesgo en la esquizofrenia, pero, aseguran de que podría haber muchos más. Los científicos aseguran que existen genes que aumentan el riesgo de que aparezca una determinada enfermedad mental, pero que el hecho de que se padezca, depende de muchas variables.

Visiones de futuro

Por lo tanto, es cierto que los genes están ahí, pero hay factores que los activan y, son esos mismos, los que hay que evitar. Aquí radica la complicación de las personas, ya que no pueden controlar su ambiente, solo sus decisiones y actitudes. A esto hay que sumarle que, en muchas ocasiones, los pacientes que sufren estas patologías no pueden recordar qué es lo que se lo ha podido causar. Sin embargo, este equipo español ha dicho que en unos pocos años existirá una prueba (mediante una muestra de saliva o sangre), a través de la cual se realizará un estudio de su ADN y, tras responder un cuestionario sobre nuestra vida, se podrá establecer el riesgo que se tiene de desarrollar un trastorno mental. A su vez, este método será capaz de aclarar la eficacia que tendrá el tratamiento.

Pero ya se han dado avances de este tipo en la actualidad con los enfermos de TEA (Trastorno de Espectro Autista). Han logrado conocer cuál es la causa concreta que ha desembocado en la enfermedad. Los padres de niños con autismo pueden saber cuál es el pronóstico de sus hijos y cómo será su evolución. Debido a que no hay solo un tipo de autismo, los expertos recalcan que es importante que no se emplee el mismo método para todos, si las bases genéticas son distintas. También dicen que han descubierto el solapamiento de síntomas de autismo en otro tipo de trastornos psiquiátricos. Por eso quieren continuar investigando y ver si se puede encontrar un medicamento que ayude a tratar síntomas similares en enfermedades diferentes.