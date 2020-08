Descubre que es abuela de gemelos y su reacción se hizo viral en cuestión de segundos

Pese a que la crisis del COVID-19 ha provocado un gran sufrimiento entre tantas familias que han perdido a sus seres queridos como consecuencia de la pandemia, lo cierto es que algunas otras han experimentado una gran alegría al ver como el núcleo familiar se ampliaba con el nacimiento de nuevos integrantes.

En el futuro sus padres y abuelos les explicarán el contexto en el que llegaron a este mundo, repleto de dificultades sanitarias y económicas por los efectos del coronavirus. Todo ello sin sumar la imposibilidad de ver al bebé en ecografías, nacimientos sin visitas... para garantizar la seguridad de la madre y el bebé. Pero la alegría de traer al mundo a un nuevo retoño es superior a cualquier contratiempo. Y si lo que llegan son gemelos, la alegría es doble.

Es lo que ha ocurrido en esta familia americana. Tom y Brianne es un matrimonio que decidió dar una sorpresa a sus familiares. No contaron a nadie que iban a tener gemelos. Brianne permaneció en las semanas previas al alumbramiento confinada en su domicilio. Una vez nacieron sus bebés, un niño y una niña a los que llamaron Brinkley y Leo, los pequeños tuvieron que permanecer algunas semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos neonatal del hospital sin recibir visita alguna con motivo de la pandemia.

Pero los padres siguieron manteniendo el secreto. Una vez abandonaron el centro sanitario y comenzaron a recibir las visitas de sus seres queridos, todos se llevaron la agradable sorpresa. Sabian que Brianne estaba embarazada, pero no de gemelos. Las reacciones fueron tremendas.

La reacción de los abuelos paternos que se ha hecho viral

Quienes se llevaron la mayor sorpresa fueron los abuelos paternos de los bebés. El momento en el que descubrieron la realidad fueron grabados en vídeo que ya contiene miles de 'likes' en las redes sociales y que puedes ver en este enlace.

Pero detrás de la celebración hubo meses de sufrimiento. Y es que el padre de la criaturas, Tom, relató en Facebook el duro embarazo que tuvo su pareja. Un año antes incluso perdieron a un bebé a los cinco meses de gestación. Un duro varapalo para la familia que pudo repetirse en esta ocasión, ya que los pequeños nacieron prematuramente.

"En 2019, perdimos a nuestro bebé aproximadamente 5 meses después del embarazo. Si bien ese fue el peor día de nuestras vidas, nunca renunciamos a la esperanza de intentar continuamente expandir nuestra familia. ¡No tengo dudas de que nuestro bebé en el Cielo nos ha estado vigilando cada día y ha jugado un papel importante en bendecirnos este año con gemelos!", escribía Tom en sus redes.

El sueño de Tom se vio cumplido

Además, Tom había manifestado su deseo de ser padre de gemelos. Un deseo que trasladaba con frecuencia a familiares y amigos de la pareja. Finalmente, el sueño se hizo realidad: “El año pasado, en mi cumpleaños, conté abiertamente mi deseo antes de apagar las velas. Supuse que mantener mi sueño en secreto ​​no estaban sirviendo para que se hiciera realidad, así que necesitaba sacudir las cosas transmitiendo el deseo de cumpleaños. Me dijeron que mi sueño de gemelos no se iba a cumplir porque no lo mantuve en silencio... No hace falta decir que nunca más guardaré otro deseo de cumpleaños en silencio, ja. No puedo creer que este sueño finalmente se haya convertido en realidad".