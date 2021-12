Descubre los mejores consejos para adelgazar antes de Navidad según los expertos

Los especialistas en nutrición y médicos aconsejan comer menos y hacer deporte de manera regular no solo para adelgazar, sino para cuidarse y estar más saludable. ya estamos en diciembre y con él llega la navidad, planes de familia y algunos kilos de más. Para que no pasen factura es recomendable seguir haciendo tareas que se realizan a lo largo del año como es hacer deporte y comer de manera saludable en la medida de los posible. A continuación te vamos a dar varios consejos sobre cómo disfrutar las Navidades al completo, no pasarse con las comidas y poder seguir estando saludable tanto por fuera como por dentro.

Hacer deporte como salir a caminar, correr o montar en bici ayuda a mantener una dieta equilibrada. También podrás moverte y bailar, acompañándolo de una buena dieta con alimentos como la piña, las peras, o la comida baja en calorías como el pollo.

Según la Dra. Wendy Wall, experta en nutrición del Kings College de Londres, “ si una persona está menos cansada, se sentirá mejor ”, comentó en relación con el intentar dormir más. “También hay menos oportunidades de picar entrada la noche”, comenta.

Comer sano es lo más importante, es muy fácil y tan solo tendrás que poner en práctica dos o tres costumbres nuevas a la hora de cocinar. Elige aceite de oliva, no te pases con el azúcar y prima siempre la plancha frente a otro tipo de cocina. “Hay pruebas de que comer mucha fibra se asocia con un menor riesgo de padecer una enfermedad cardíaca, diabetes tipo 2, cáncer de intestino y sufrir un accidente cerebrovascular” apunta el Sistema nacional de Salud británico.

Otro de los aspectos a tener en cuenta es la eliminación de líquidos, y es que si notas hinchado/a puede que estés reteniendo líquidos, para ello podrás beber dos litros de agua al día. Intenta tomar alimentos que tengan propiedades diuréticas y verás que esa hinchazón que tenías años pasados, no volverá de nuevo.

Sobre el ejercicio, el Servicio nacional de Salud británico recomienda mantenerse activo a una intensidad moderada durante 150 minutos por semana y realizar dos entrenamientos de fuerza al menos.

Por otra parte, el ayuno intermitente puede venir bien a veces, pero no hace milagros. Una investigación publicada en la Annual Review of Nutrition concluyó que las personas que siguen este método no perdieron más kilos que los que restringieron únicamente la ingesta de calorías. Para saber qué alimentos consumir con el objetivo de adelgazar, lo mejor es consultar a un profesional.





Hay varias dietas que puedes empezar antes de Navidad, hacer un pequeño “parón” durante esos días, siempre y cuando no te pases con las comidas y controles todo en la medida de lo posible. Algunas de ellas son las siguientes:

La dieta mediterránea : se ha transmitido de generación en generación y tiene un gran valor nutricional. Está compuesta por una dieta equilibrada compuesta por lácteos, alimentos de origen vegetal como las verduras, frutas, legumbres o frutos secos.

Dieta hipercalórica : es una dieta que limita las calorías y permite perder peso de forma segura y saludable. Con esta dieta podemos perder peso de forma segura. Los menús están compuestos por alimentos bajos en calorías, como vegetales y frutas.

Dieta disociada : consiste en la ingesta de hidratos de carbono a principios de semana como pan, pasta o arroz, y los últimos días de la semana se sobrecarga de hidratos y una bajada de proteínas.

En forma de resumen, las navidades traen consigo una serie de compromisos en los que hay alimentos que no son necesariamente saludables. Si bien no hará falta vetar el consumo de algunos productos, será mejor mantener el peso y “renunciar” a adelgazar durante las fiestas que engordar. Aún así, puedes animarte a poner en práctica alguna de las recomendaciones propuestas.