Desalojos en Toledo y Madrid ante la crecidas de los ríos por las lluvias de la borrasca Martinho

La borrasca Martinho continúa afectando este sábado a buena parte de España, con 14 comunidades en aviso por viento o nieve, y con la vista puesta en ríos de Madrid, Ávila y Toledo, provincia esta última donde se han producido desalojos y se ha enviado una alerta a móviles de seis municipios del Alberche.

Además, todavía 35 carreteras están cortadas al tráfico por las inundaciones producidas por las fuertes lluvias, especialmente en Andalucía y la Comunidad Valenciana, mientras que la nieve influye en la conducción de otras 24 vías, casi todas de la red secundaria, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Si bien la tercera jornada de la borrasca está siendo de menor intensidad, el panorama sigue siendo complicado porque, como ya explicó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la borrasca Martinho ha dejado precipitaciones abundantes donde ya había llovido mucho y, además, ha llovido en zonas con nieve, provocando su deshielo.

Los suelos están saturados y muchos ríos presentan caudales muy altos, por eso la atención en posibles desbordamientos.

DESALOJOS EN TOLEDO POR LA CRECIDA DEL RÍO ALBERCHE

La preocupación está sobre todo en ríos de Toledo, Ávila y Madrid. El temporal ha obligado a más de un centenar de personas (unas 30 este sábado) del municipio de Escalona (Toledo) a abandonar sus casas, mientras que más de medio centenar de viviendas se encuentran anegadas por la crecida del río Alberche.

El alcalde de Escalona, Álvaro Gutiérrez, ha asegurado que este sábado se están viviendo los peores momentos desde que comenzó el temporal de lluvias y el Alberche se encuentra en niveles máximos "casi históricos" a su paso por el municipio. "Hay que remontarse a muchas décadas atrás para ver una crecida como la de hoy", afirma.

Los vecinos de la localidad, al igual que los de otros cinco municipios ribereños del Alberche, han recibido a primera hora de este sábado en sus móviles la alerta de emergencia por inundaciones, aunque esta ciudad es la que más preocupa a los servicios de emergencia.

Durante la reunión del Centro de Coordinación Operativa (Cecop) se ha puesto de manifiesto el posible aumento de los caudales en las próximas horas en los ríos que han experimentado importantes crecidas en la madrugada de este sábado, como son el Tajo y el Alberche.

El Tajo mantiene el umbral de aviso rojo y ya alcanza los 950 metros cúbicos por segundo a su paso por Talavera de la Reina (Toledo), que se encuentra en una situación "muy complicada" de acuerdo al alcalde de la ciudad, José Julián Gregorio.

El Manzanares, también en el foco

El Ayuntamiento de Madrid, a través de la reunión de Comité Asesor del Plan de Actuación de Inundaciones, se planteaba cortar la A-6 a su paso por el río Manzanares y la A-2 a la altura del kilómetro 16.

Una opción que ha descartado hace algo más de una hora al mantenerse una "situación estable" por lo que no "no es necesario tomar medidas extraordinarias", aunque desde el Consistorio sí recuerdan que "se mantiene la recomendación de no acercarse a los ríos Manzanares y Jarama por precaución"

Así lo ha indicado en la red social X, en la que ha apuntado que está previsto un aumento de los ríos por los desembalses, por eso pide a la ciudadanía que se mantenga informada a través de los canales oficiales.

Esta madrugada se reabrió el ramal de conexión desde la M-30 -calzada exterior- (a la altura del kilómetro 25) a la M-40, en sentido A-6, -tras ser cortado durante toda la noche- por precaución ante la subida del nivel del Manzanares, según Emergencias Madrid.

Por su parte, el Ayuntamiento de Mejorada del Campo ha evacuado a 48 personas de diversas zonas de la localidad ante las crecidas de los ríos Jarama y Henares a su paso por el municipio.

Mejora la situación en Ávila

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha destacado la evolución favorable de la situación, tras las inundaciones por las crecidas de los ríos Adaja y Chico, aunque ha advertido de la necesidad de mantener el nivel 2 del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones, Inuncyl, porque aun la situación es de "alerta".

Fernández Mañueco ha visitado este sábado la capital abulense, donde ha participado en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) con el objetivo de analizar la situación actual, coordinar recursos y tomar las decisiones correspondientes.

"Hay que mantener todavía la situación de alerta", ha insistido Fernández Mañueco, quien ha apuntado que, pese a que la Aemet ha reducido el nivel de intensidad de lluvias, sí avisa de nevadas en el Sistema Central -Ávila y Segovia- y en la Cordillera Cantábrica -León y Zamora-, así como de vientos en el Sistema Ibérico, en la provincia de Soria.

Ha indicado que si bien el viernes había "miedo" a que un aumento de las temperaturas pudiera contribuir al deshielo, este sábado las previsiones apuntan a un descenso de las mismas, lo que hace pensar que "a corto plazo no hay riesgo por deshielo", aunque es preciso seguir "vigilantes y pendientes".

ANDALUCÍA DESCATIVA LA FASE DE EMERGENCIA

Por su parte, la Junta de Andalucía ha desactivado, a las 11:30 horas de este sábado, la fase de 'emergencia situación operativa 1' del Plan de Emergencia ante el Riesgo por Inundaciones en Andalucía que ha descendido a fase de preemergencia, situación operativa 0, ante la mejora meteorológica y la ausencia de incidencias destacadas.

14 comunidades en aviso

Diversos avisos meteorológicos han continuado activos este sábado por nieve, viento y fenómenos costeros; 14 comunidades, además de Melilla, han aparecido en naranja o amarillo en el mapa de la Aemet.

Así, zonas de Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, País Vasco, Comunitat Valenciana y Canarias están en aviso.

Lo peor, el riesgo importante por fenómenos costeros en Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco, donde distintas zonas están en aviso naranja, con mar combinado del oeste o noroeste de 5 a 8 metros.