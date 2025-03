La "buena noticia" que destaca el meteorólogo Jorge Olcina de la borrasca Martinho

La borrasca #Martinho continúa causando estragos en España y mantiene a 8 comunidades en alerta por lluvia, nieve y fuertes rachas de viento.

En Madrid, las autoridades siguen vigilando la situación del Manzanares, el Jarama y el Henares. La crecida de estos ríos ha obligado a que 48 vecinos de una urbanización de Mejorada del Campo hayan tenido que pasar la noche fuera de sus casas.

En Toledo, varios municipios de la cuenca del río Alberche, han recibido una nueva alerta de Protección Civil al móvil ante el aumento del caudal. Y en la zona de Escalona se han producido una treintena de desalojos por inundaciones en el acceso a las viviendas.

En Castilla y León, la Confederación Hidrográfica del Duero ha puesto en aviso rojo este sábado a los ríos Eresma, en la provincia de Segovia; y Adaja, en Ávila, donde está declarado el estado de emergencia.

Martinho también está afectando a las carreteras, sobre todo a las secundarias. La lluvia y la nieve ha obligado a cortar ocho vías en Extremadura; en otras regiones hay complicaciones.

Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios, consultar el estado de las carreteras con la DGT antes de viajar y extremar la precaución en zonas afectadas por lluvia y nieve.

DESDE PRINCIPIOS DE MARZO

Una situación meteorológica que como bien recuerda Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, en 'Fin de Semana' llevamos aguantando desde "principios del mes de marzo con una dana por la parte del Mediterráneo, Murcia, Andalucía también oriental, Comunidad Valenciana...".

Hasta la llegada de este tren de cuatro borrascas, empezando por “Jana hasta esta última, Martinho”.

Como describe el meteorólogo, durante este tiempo, "cada cuatro o cinco días se ha formado una borrasca significativa con viento, precipitación, y nieve".

Y, adelanta que esta Martinho "va a ser la última más importante y la situación meteorológica va a cambiar ya la semana que viene".

LOS ASPECTOS POSITIVOS DE LAS BORRASCA MARTINHO

A pesar de encontrarnos en alerta por esta meteorología, por peligro de que algunos ríos puedan desbordarse, Jorge Olcina encuentra la parte positiva a esta situación, como es la actualización de "todos los mapas de zonas inundables".

Explica el meteorólogo que "este tipo de situaciones de lluvia acumulada nos permite mejorar la cartografía de las zonas que se pueden inundar" y poder actualizar los mapas, así como conocer aquellas "zonas que no estaban pintadas, no se sabían o no había antecedentes de ellas".

Lo que no cabe duda alguna es que "es una buena noticia para la investigación que luego se convierte en gestión de emergencia" para tener en cuenta en "planes en acciones en actuaciones de infraestructura que permitan garantizar la vida humana como aspecto esencial".

Por otro lado, también señala Olcina como otro aspecto positivo que "han sido unas lluvias magníficas para la acumulación de reservas" lo que significa que "el fantasma de la sequía que todavía permanecía hace unas semanas en algunas regiones, hasta después del verano podemos vivir con tranquilidad en ese sentido con recursos que garantizan todas nuestras demandas tanto en el campo como en las ciudades".

EFE Caudal del río Manzanares este viernes en Madrid durante la borrasca Martinho

Hasta cuándo estará Martinho y cuando daremos la bienevenida a la primaver

De momento son tres las personas fallecidas por esta concatenación de borrascas en nuestro país. Y de momento, Martinho seguirá presente a lo largo de estos días.

La característica de este sábado son los "vientos y precipitaciones fuertes por el noroeste".

Para el domingo, continúa Olcina "seguirán los avisos por viento y oleaje en la zona del Cantábrico y podrá seguir lloviendo y nevando en las montañas de la mitad norte del Sistema Central Ibérico, los Pirineos Cantábricos...".

Aunque asegura que desde el domingo la borrasca Martinho "irá a menos" hasta el miércoles, que será cuando "las condiciones de tranquilidad atmosférica ganarán terreno y las temperaturas al alza van a ser muy notables".

Aunque antes de que esto ocurra, no podemos olvidarnos de la nieve de la que viene acompañada esta borrasca y que puede caer "por encima de los 1.00- 1.2000 meteros en los Montes de León, el Cantábrico, los Pirineos y un poquito más elevado en el Sistema Ibérico hasta los 1.400 y también el Sistema Central".