La demoledora crítica de un médico madrileño a Fernando Simón: "Ha mentido"

El papel de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, en la pandemia del coronavirus ha quedado en numerosas ocasiones en entredicho. Sus errores al frente de la gestión han derivado en un alud de denuncias de familiares víctimas del Covid-19, aunque de momento ninguna de ellas ha prosperado. En estos meses de pandemia, Fernando Simón ha pasado de ser una persona casi anónima a convertirse en un fenómeno mediático casi sin precedentes. Incluso se han llegado a diseñar camisetas con su nombre y un valenciano decidió tatuarse su rostro en la pierna.

Estos días, Fernando Simón disfruta de unos días de descanso en el Algarve portugués.Su fama le ha impedido pese a todo mantenerse en el anonimato y ha sido fotografiado por turistas españoles. Una situación que también ha sido duramente criticada, porque sólo hace unos días antes Simón pedía evitar los desplazamientos para contener los nuevos brotes y en una de las imágenes aparecía pidiendo una tabla de surf sin llevar la mascarilla puesta.

Entre el personal sanitario también hay división de opiniones. Muchos agradecen la gestión del epidemiólogo pero otros creen que ha mentido y que la pandemia le ha acabado convirtiendo en un político más. Esa es, al menos, la opinión de Gabriel Heras. El profesional es medico especialista en Medicina Intensiva en el Hospital de Torrejón de Ardoz. El sanitario acaba de publicar "En primera línea" (Península, 2020), donde relata su experiencia en la pandemia desde uno de los primeros centros sanitarios que se vieron desbordados por el estallido de la pandemia.

En una entrevista al "Diario de Sevilla", Gabriel Heras no se muerde la lengua al hablar de Fernando Simón. El periodista le pregunta por su opinión sobre los mensajes que trasladaba el Ministerio de Sanidad en los peores momentos de la enfermedad. Y él señala directamente a Simón: "Fernando Simón es muy respetado por su currículum. Pero un día hizo unas declaraciones en las que dijo que cuando un profesional sanitario se contagiaba, se le hacía pruebas al resto. Eso es mentira. De hecho, yo puse un tuit diciendo que ya que no nos ayuda, que este señor no nos fastidie. Ese día dejó de ser médico para convertirse en político".

LOS ERRORES DE FERNANDO SIMÓN

Fernando Simón ha sido muy criticado por no haber detectado previamente la magnitud de la pandemia y por algunas de las decisiones tomadas con respecto al uso de la mascarilla. E 27 de enero, el epidemiólogo dijo que el coronavirus era un "cuadro gripal" y dos días después aseguró que no era excesivamente letal. Sin embargo, fue el 31 de enero cuando cometió su error más grave. "Parece que la epidemia tiene posibilidades de empezar a remitir. Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada… Me sorprende este exceso de preocupación”, dijo. Ese "algún caso" se ha convertido en más de 200.000 contagiados y 28.000 muertos registrados, una crisis sanitaria sin precedentes y una parálisis de la economía nunca vista.

En marzo no recomendó el cierre de colegios, no vio necesario que la población usara mascarillas y no vio peligro alguno en participar en manifestaciones como la del 8-M.

