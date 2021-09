Dabiz Muñoz alucina por el mensaje que un cliente le deja en las "alergias" de su pedido: "Increíble..."

La maestría del trabajo de Dabiz Muñoz es enorme. El chef del DiverXo con tres estrellas Michelin, ha sido galardonado este miércoles en Ámsterdam como el mejor cocinero del año en la quinta edición de los premios The Best Chef Awards 2021. En la rueda de prensa posterior a la entrega de premios, Muñoz quiso precisar que el momento actual es duro debido a la pandemia para los cocineros de todo el mundo.

Por este galardón, el madrileño ha recibido numerosos halagos de todas las personas que siguen de cerca su labor. El último de ellos se producía de la forma más surrealista. Así lo compartía el chef: "Increíble que nos lleguen pedidos así al Goxo estos días... gracias". Junto a estas palabras, adjuntaba el ticket en el que Leticia, una clienta, le daba la enhorabuena con todo el cariño: "Felicidades al mejor chef del mundo. Orgullosos de tu talento y de tu equipazo. Hemos estado en todos tus restaurantes, gracias por compartir tu mundo".









Increíble que nos lleguen Pedidos así al Go??? estos días…??

GRACIAS ??????? pic.twitter.com/ccLMzChJNw — Dabizdiverxo (@Dabizdiverxo) September 18, 2021

El mensaje se acerca a los 30 retweets y 90 'likes', dando cuenta del cariño que recibe el cocinero por parte de las personas que se encuentran atentas a su trabajo.

"Cuando comí en DiverXo flipé en colores. Eres muy grande y tan joven que eres te quedan muchos éxitos y premios que cosechar. FELICIDADES", "¡Oleee! Que se note que en una época hemos tenido que estar callados, pero ahora lo que nos sale de dentro... sale como tiene que salir. Me quito el sombrero" son algunos de los múltiples tweets que reflejan el cariño hacia un chef que, con su arte, traspasa fronteras.

Dabiz Muñoz valoraba así en los micrófonos de 'La Tarde' el premio recibido, visiblemente emocionado. "No me siento el mejor cocinero del mundo, es un reconocimiento increíble y estamos un poco abrumados. Estos reconocimientos son superlativos. Es verdad que en estos 15 años que llevamos abiertos, nos han pasado cosas increíbles. Yo tengo la certeza de que nos ocurren estas cosas por consecuencia de lo que hamos. Y nos pasan porque freímos los huevos mejor que nadie. Es algo que no se me olvida. Me encanta estar en mi restaurante cocinando".

Respecto a la gestión de tales reconocimientos, Muñoz aseguraba que "casi nunca en estos 15 años he perdido la cabeza ni la noción de lo que está pasando a nuestro alrededor. Cada vez que pasa algo tan increíble como lo de ayer, a mí se me pone una mochila de responsabilidad y de mucha presión, la verdad. Ahora tenemos que demostrar más que nunca que cocinamos muy bien".