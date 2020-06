Cvirus.- Madrid vuelve a registrar fallecidos, con 4 muertes, y los nuevos contagios caen a solo 2 positivos

La Comunidad de Madrid ha vuelto a registrar nuevos fallecidos por coronavirus en hospitales de la región, concretamente cuatro, tras no reportar ayer ningún deceso por esta enfermedad (en base a los datos del sábado) y los contagios caen únicamente a dos casos, 13 menos con respecto a las últimas 24 horas.

Con los datos recabados por la administración regional en su último informe epidemiológico, Madrid acumula un total de 9.193 fallecidos en hospitales desde el inicio de la pandemia, a los que se suman 5.887 en centros sociosanitarios (como residencias), 911 en domicilios y 28 en otros lugares, como la vía pública.

La Comunidad vuelve a presentar mortalidad asociada al coronavirus tras el primer día sin muertes y encadena varias jornadas con bajo número de óbitos.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, anunció el domingo en su cuenta de Twitter que no se habían registrado nuevos fallecidos. "Grandes noticias: Ayer fue el primer día que Madrid no registra fallecidos por #COVID19. Entre todos podemos conseguir que esta pesadilla no se repita", señaló en un tuit.

Por otra parte, el número de contagios en la autonomía arroja un total acumulado de 73.665 positivos confirmados con pruebas PCR desde el comienzo de la crisis sanitaria, según los datos de la Consejería de Sanidad.

Al respecto, la Comunidad de Madrid en su informe epidemiológico detalla que se han notificado 160 nuevos positivos incorporados con prueba PCR (28 más), si bien especifica que, de ellos, solo dos corresponden a las últimas 24 horas.

Actualmente, según estos datos, las personas hospitalizadas con Covid-19 se sitúan en 223, 12 más en relación a ayer y que rompe la senda de descenso continuado en este campo asistencial.

A su vez, la región registra 12 nuevos paciente hospitalizo por coronavirus y se mantiene la cifra de ingresados desde el inicio de la pandemia en 43.636.

Por otro lado, un total de 67 pacientes están ingresados en centros de la Comunidad con síntomas graves de Covid-19, la misma cifra que ayer.

Madrid no contabiliza ningún nuevo ingreso de pacientes en cuidados intensivos con respecto a las últimas 24 horas y la cifra de personas con coronavirus en UCI continúa en 3.726 desde el inicio de la crisis.

También seis pacientes madrileños han sido dadas de alta en las últimas 24 horas, para un total de 43.041 pacientes que han superado la enfermedad desde el inicio de la pandemia.

Por otro lado, Madrid realiza atención domiciliaria 1.358 personas por coronavirus o sospecha de tener la enfermedad, una actuación que ha alcanzado a 325.835 residentes en la región desde que comenzó la crisis sanitaria.

DATOS DEL MINISTERIO

Mientras, el Ministerio de Sanidad cuantifica en Madrid cuatro nuevos contagios (16 menos) y reporta cinco fallecidos con Covid-19 durante la última semana para un total acumulado de 8.421 decesos.

La contabilidad del departamento que dirige Salvador Illa expone que la cifra global de infectados en la región durante la pandemia es de 71.885 casos.

También añade que 1.000 contagios se han producido en los últimos 14 días y que los positivos durante la última semana se estiman en 339 personas las diagnosticadas con Covid-19.

A su vez, el Ministerio de Sanidad recopila 42 ingresados en Madrid durante la última semana (cuatro menos) y deja la cifra total de hospitalizados a 42.428 personas.

Por otro lado, el Ejecutivo central reporta dos ingresos en UCI durante la última semana y cifra el acumulado total de pacientes con síntomas graves en los centros hospitalarios durante la pandemia en 3.608 personas.

SITUACIÓN A NIVEL NACIONAL

El Ministerio de Sanidad ha registrado este lunes tres muertes con Covid-19 en 24 horas, así como 12 fallecimientos en la última semana, situándose la cifra total de fallecidos desde el inicio de la pandemia en los 28.346.

Se han notificado 84 nuevos positivos, en comparación con los 118 de este domingo, lo que sitúa en 248.970 las personas que se han infectado por el nuevo coronavirus. Hasta 969 personas han iniciado síntomas de Covid-19 en las dos últimas semanas, de las que 331 se han producido en los últimos siete días.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha reconocido que el número de notificados con síntomas en los últimos siete días es "un poquito más alto que lo observado hace cuatro o cinco días", cuando se registraban en torno a 240 o 250. Según el experto, este avance se debe al "número de asintomáticos". "Esto probablemente se debe al esfuerzo diagnóstico que se realiza alrededor de cada brote que se identifica", ha comentado.

En este sentido, ha argumentado que el número de asintomáticos "ha ido creciendo paulatinamente" conforme evoluciona la pandemia. "Está en torno al 60 por ciento de los casos que se notifican, cuando al principio de mayo no llegaba al 40 por ciento", ha detallado.

Sobre el número de fallecidos, que se ha situado este lunes en 12 muertos en los últimos siete días, ha asegurado que era lo esperado "con el número de personas ingresadas y en Unidades de Cuidados Intensivos". "Es lo que venimos observando", ha pormernorizado. Con fecha de defunción de este domingo, sin embargo, solo se ha registrado un caso, cero el sábado, y tres, cuatro, uno y tres en los días previos.

Además, 11.661 personas han ingresado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), 15 en los últimos 7 días; y 125.132 han precisado hospitalización, 137 en la última semana.

Castilla-La Mancha (2), Castilla y León (2), Cataluña (1), Madrid (5), País Vasco (1) y La Rioja (1) son las únicas comunidades que han registrado muertos por Covid-19 en los últimos siete días. No obstante, en Andalucía ya han fallecido 1.426 personas; en Aragón 912; en Asturias 334; en Baleares 224; en Canarias 162; en Cantabria 216; en Castilla-La Mancha 3.025; y en Castilla y León 2.784.

Además, 5.669 personas han fallecido en Cataluña como consecuencia del coronavirus; en Ceuta se han contabilizado 4 fallecidos desde el comienzo de la pandemia; en la Comunidad Valenciana 1.432; en Extremadura 519; en Galicia 619; en Madrid 8.421; en Melilla 2; en Murcia 147; en Navarra 528; en el País Vasco 1.556; y en La Rioja 366.

Andalucía ha sido la región que más casos ha notificado en las últimas 24 horas (32), seguida de Aragón (15), Cataluña (11), Castilla-La Mancha (6), Galicia (4), Madrid (4), Murcia (4), Navarra (4), Castilla y León (2), Cantabria (1) y Comunidad Valenciana (1).

En total, en Andalucía ya se han diagnosticado a 13.080 personas con Covid-19; en Aragón a 6.319; en Asturias a 2.435; en Baleares a 2.206; en Canarias en total han dado positivo en PCR 2.427 personas; en Cantabria 2.362; en Castilla-La Mancha 18.120; y en Castilla y León 19.665.

Asimismo, en Cataluña se han registrado 61.417 casos; en Ceuta 163; en la Comunidad Valenciana 11.541; en Extremadura 3.027; en Galicia 9.206; en Madrid 71.885; en Melilla 126 casos; en Murcia 1.680; en Navarra 5.463; en el País Vasco se han contabilizado ya a 13.772 personas positivas en las pruebas PCR; y en La Rioja 4.076.