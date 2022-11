La curiosa solicitud de un cliente a un restaurante que se ha hecho viral en redes: "Quédese en casa"

Los bares se han convertido en lugares frecuentados en los que pasamos buenos momentos. Los españoles no solo acuden a los bares y restaurantes, sino que además realizan solicitudes concretas a la hora de hacer reservas para comer o cenar. No obstante, a veces hay peticiones por parte de los clientes que, inevitablemente, son compartidas en un ambiente de indignación en las redes sociales.

En esta ocasión, gracias a la cuenta de Twitter de @soycamarero, hemos podido conocer la particular petición de un cliente que, previsiblemente, había realizado una reserva en el restaurante. Las respuestas, como no podía ser de otra forma, no son nada amables y critican duramente la actitud de este cliente.

La curiosa solicitud de un cliente a un restaurante que se ha hecho viral en redes

El cliente en cuestión se llama Óscar y, como ya hemos venido adelantando, ha hecho una particular petición al restaurante.

"Una mesa con vistas. La mejor mesa, por favor. Una mesa romántica y acogedora. Que no haga mucho frío pero que esté en la terraza. No mucha gente cerca. Una mesa redonda y grande. Somos alérgicos a todo. Por favor, mucho cuidad en la cocina. Que no fumen cerca. Un saludo", escribe el cliente en la solicitud de reserva.





Como no podía ser de otra forma, este mensaje se ha echo viral y varias personas han respondido a esta curiosa solicitud. "Yo traduzco, quiere decir que solo quieren la mesa para el postureo", ha escrito una usuaria.









"Hola Óscar. Te hemos reservado la mesa en un rincón de la terraza y las mesas de los alrededores para que nadie te moleste, mesas que vas a tener que pagar lógicamente. Te vamos a poner unas mantas zamoranas por si tienes frío (de momento eso todavía no lo controlamos", ha contestado otra.





Por otro lado, ha habido otros que han criticado aún más duramente esta solicitud: "Está todo reservado, para siempre, sobre todo para usted", "Ya de paso comida gratis" o "En casa y que cierren con llave por fuera" han sido otras de las respuestas que ha recibido este tuit.