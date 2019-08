Se cumplen 29 años de la matanza de Puerto Hurraco. ¿Sabes cómo se llama la película que recrea este suceso?

Hoy 26 de agosto, se cumplen 29 años de la terrible matanza de Puerto Hurraco. Los hermanos Antonio y Emilio Izquierdo mataron a 9 personas, entre ellas dos niñas que jugaban en la plaza y a las que dispararon sin miramientos a corta distancia, cegados por el odio y la venganza. Esto sucedió cuatro años después del apuñalamiento de Antonio Cabanillas a manos de Jerónimo Izquierdo. Más tarde, la madre de los dos hermanos Izquierdo, murió tras incendiarse su casa. La autoría de este fuego corresponde a la familia Cabanillas, como venganza por la muerte de Antonio.

Después de este suceso, los dos hermanos, Emilio y Antonio Izquierdo, salieron de su casa de Monterrubio de la Serena, asegurando a sus hermanas que «Vamos a cazar tórtolas», y vestidos de cazadores y armados con escopetas, se escondieron al anochecer en un callejón del pueblo de Puerto Hurraco. Más tarde salieron a la plaza del pueblo y dispararon numerosos cartuchos contra miembros de la familia Cabanillas que allí se encontraban. Posteriormente, el tiroteo derivaría contra cualquiera que se cruzase accidentalmente por la calle con ellos. También hubo algunos heridos. Hay gente que acabó tetrapléjica por el desgraciado incidente.

Tras la matanza, los asesinos huyeron al monte, a la Sierra del Oro. La Guardia Civil, que les estaban buscando, los encontró durmiendo nueve horas después de la tragedia y fueron detenidos sin resistencia. Fueron conducidos al juzgado. Una vez allí, Emilio Izquierdo, tras su detención, no mostró ningún tipo de arrepentimiento: «Ahora que sufra el pueblo como yo he sufrido durante todo este tiempo», y su hermano Antonio iba en la misma línea, asegurando que aún tenían pensado continuar con la sangría: «Si no nos hubieran detenido habríamos vuelto al pueblo a dispararles durante el entierro de los muertos».

Los dos hermanos Izquierdo fueron condenados a 684 años de cárcel y 300 millones de pesetas de indemnización. El magistrado resaltó que: "los acusados perfilaron un plan de exterminio del mayor número de habitantes posibles de la localidad de Puerto Hurraco", "eligieron el callejón y la noche porque conocían las costumbres de sus vecinos y sabían que a esa hora y desde ese lugar podrían matar a más gente".

Al principio la fiscalía imputó también a las hermanas Ángela y Luciana Izquierdo como supuestas inductoras del crimen, pero dos años después fueron exculpadas al no encontrar el juez pruebas que demostrasen su implicación directa en aquellos hechos.

Finalmente, Emilio Izquierdo falleció en 2006 por causas naturales en la prisión de Badajoz a los 72 años. Su hermano fue al entierro y dijo: "Hermano, te vas con la satisfacción de que tu madre ha sido vengada". El otro hermano, Antonio, falleció en 2010, después de suicidarse ahorcándose en su celda del módulo de enfermería con sábanas.

Este suceso fue recreado en el cine catorce años después… pero, ¿te acuerdas de cómo se llama la película?

