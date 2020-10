¿Cuántos años tiene Thomas Shelby en Peaky Blinders?

MADRID, 18 (CulturaOcio)

Hace ya siete años que se estrenó Peaky Blinders, el drama de época de la BBC que cuenta con el extremadamente violento, pero a la par fascinante y seductor, Thomas Shelby (Cillian Murphy) como indiscutible protagonista. Y pese a los retrasos sufridos por la pandemia de coronavirus, la serie tendrá una sexta tanda de episodios. La pregunta ahora es, ¿qué edad tiene realmente Tommy tras las cinco temporadas de la ficción?

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

La historia de la familia Shelby ha estado llena de altibajos en las cinco temporadas que acumula a sus espaldas Peaky Blinders. Siempre que han tenido momentos de éxito, se han visto eclipsados por la misma cantidad de frustración, traición y muerte. Y desde el principio, pese a que no es el hermano mayor de los Shelby, Tommy siempre se ha mantenido al frente de la violenta banda de mafiosos.

Cuando se estrenó la serie en 2013, Tommy acaba de regresar del frente tras combatir en la I Guerra Mundial, en el año 1919. Por aquel entonces, el personaje de Cillian Murphy tenía 29 años, y desde entonces ha transcurrido una década hasta el episodio final de la 5ª temporada.

De hecho, la temporada 5 comienza a finales de los años 20, justo antes del cambio de década y con la gran depresión y el desplome de la bolsa de Wall Street en 1929 como telón de fondo. Teniendo en cuenta que Tommy nació en 1890, en ese momento el líder del clan Shelby tiene ya 39 años.

Curiosamente, Tommy no es el mayor de los hermanos Shelby, ya que Arthur Jr. (Paul Anderson) es tres años más mayor, es decir, tiene 42 años en la 5ª temporada. Sin embargo, Arthur no quiso hacerse cargo del clan de gangsters, y ese peso cayó sobre Tommy, que ha demostrado gracias a su carisma y sus métodos violentos que no teme cargar con la responsabilidad.

Desgraciadamente, la presión ha empezado a hacer mella en el carácter de Tommy, con la 5ª temporada dando especial énfasis a su degradación mental, simbolizada a través de las visiones que tiene de su esposa muerta.

Rodeado de traidores, y con el peso de la familia Shelby a sus espaldas, las cosas no pintan nada bien para el carismático líder. Sus planes de acabar con el diputado Oswald Mosley se vieron truncados en el último momento, y el gran cliffhanger del episodio final vio a Tommy apuntando a su propia cabeza con su revólver, con una mueca de completa desesperación en su rostro.

¿Significa eso que es el final de Thomas Shelby y que no llegará a cumplir los 40 años? Habrá que esperar a la 6ª temporada, sin fecha de estreno prevista, para averiguarlo.