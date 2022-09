La Vuelta llega a su recta final: ¿cuánto dinero se lleva un ciclista por participar?

La Vuelta a España 2022 llega a su recta final. Tras la etapa de hoy son cuatro las que quedan hasta llegar el domingo al pódium final en la emblemática plaza de Cibeles. Ahora mismo, el líder en la clasificación general es el belga Remco Evenepoel, seguido de los españoles Enric Mas y Juan Ayuso.

Pero, ¿cuánto dinero se lleva un ciclista por participar en La Vuelta? En las otras dos Grandes Vueltas se reparte algo más de dinero que en La Vuelta. En el Giro de Italia se reparten más de 1.500.000€ en premios, mientras que en el Tour de Francia se reparten 2.000.000€ en total. Entre todos los premios, La Vuelta a España reparte más de 1.100.000 €, de los cuáles se reparten en algo más de 600.000€ divididos entre las 21 etapas, casi 340.000€ por la clasificación general, y unos 170.000€ en premios especiales como la renta diaria por ser líder, la clasificación general por equipos, por puntos o la clasificación al mejor joven.

07 September 2022, Spain, Monasterio de Tentudia: Colombian cyclist Rigoberto Uran of EF Education-EasyPost celebrate after winning stage 17 of the 2022 edition of the 'Vuelta a Espana', Tour of Spain cycling race, 162,3 km from Aracena to Monasterio de Tentudia. Photo: David Pintens/BELGA/dpa





Para el maillot rojo, 150.000€

De los 337.285€ que se reparten por la clasificación de esta Vuelta marcada por el covid, algo menos de la mitad va para el ganador, que ahora mismo es Remco Evenepoel. Para el segundo clasificado, un poco menos de 58.000€ y para el tercero un poco más de la mitad, 30.000€. Los premios se siguen repartiendo desde el 4º clasificado, que se lleva 15.000€, un poco menos para el 5º, 12.500€. Así sucesivamente hasta el décimo lugar, puesto el que se recibirá una cuantía de 3.800€. Esta cifra económica también la recibirán los que acaben del undécimo al vigésimo lugar.

Por ganar una etapa, 11.000€

Se reparten 606.060€ entre las 21 etapas que tiene la vuelta. Esta tarde Rigoberto Urán, que ha ganado la etapa número 17, también se ha metido en el bolsillo 11.000€. La mitad,5.500€ para el segundo clasificado y 2.700€ se lleva el que finaliza en tercera posición en una etapa de La Vuelta.





26 August 2022, Spain, Cistierna: Spanish cyclist Jesus Herrada Lopez of Cofidis crosses the finish line to win the seventh stage of the 77th edition of the "Vuelta a Espana" Tour of Spain cycling race, a 190.1 km long medium-mountain stage from Camargo to Cistierna. Photo: David Stockman/BELGA/dpa

Premios especiales, desde el mejor joven hasta el dorsal más combativo

Los 170.000€ más que se entregan en premios en La Vuelta están muy repartidos. Por ejemplo, por liderar la clasificación general al final de la etapa, en este caso Remco Evenepoel, el premio es de 500€ por jornada al frente. Algo que también pasa con el líder de la clasificación por puntos y el de montaña, que se llevan 100€; o con el primer clasifiado general joven, que también es Evenepoel, que se lleva 70€ por etapa en la que lidere.

Otro premio que se da en todas las etapas es el de dorsal más combativo, que gana 200€. Y, al final de La Vuelta, el más combativo en las 21 etapas se llevará al bolsillo la cuantía de 3.000€.

Ser el mejor joven en esta vuelta también está pagado. El mejor joven en la clasificación final el próximo domingo se llevará 11.000€, el segundo 5.000€ y el tercero 2.000€. Mismas cifras que se reparten en la clasificación general por puntos. Por lo que,Remco Evenepoel, contando únicamente el premio por la clasificación final, se llevaría ahora mismolos 150.000€ del maillot rojo y los 11.000€ por el mejor joven, en total 161.000€.