¿Cuándo podrán reabrir las peluquerías?

Las peluquerías y tintorerías son algunos de los negocios perjudicados por el estado de alarma que confina a todos los ciudadanos en sus hogares. En un primer momento el Gobierno consideró a estos dos servicios como fundamentales y les permitía abrir. Acción que llamó la atención de todos los ciudadanos que no lograron entender el por qué. Pedro Sánchez y su ejecutivo valoraron que la labor de las tintorerías para limpiar ropa de trabajo y las peluquerías, para que las personas mayores pudieran asearse era primordial.

Esta medida fue modificada a los pocos días. Debido a que políticos como Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, al día siguiente de conocerse la apertura de las peluquerías ordenó su cierre. Díaz Ayuso consideró que el riesgo de contagio y el peligro era mayor que la labor que podían hacer para la ciudadanía. Esa decisión de Madrid no fue del agrado del Gobierno, quien finalmente tuvo que rectificar el punto 10.1. del Real Decreto e indicar el cierre de todas las peluquerías en España.

¿Cuándo podrán abrir las peluquerías?

Las peluquerías al igual que otros negocios no básicos no podrán abrir mientras esté activo el estado de alarma. Una vez que este no esté vigente será el Gobierno nacional o el territorial el que tendrá el poder de decidir qué comercios irán abriendo antes que otros. El problema de las peluquerías es que el contacto físico con el cliente es inevitable, por lo que no se puede mantener la distancia mínima de seguridad. Esto hace que posiblemente sea de los últimos comercios en abrir, para evitar los posibles contagios.

¿Cuál es la situación actual de las peluquerías?

Hoy en día las peluquerías están cerradas de cara al público, pero el Gobierno ha considerado que pueden seguir realizando su trabajo a domicilio. Muchos establecimientos no están considerando esta opción ya que temen que se puedan contagiar al estar en contacto con otras personas. Pero algunos, aunque son la minoría, están realizando esta labor, principalmente para asistir a personas mayores.