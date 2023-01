Un experto en procesos de selección apunta lo que no debes hacer en una entrevista de trabajo: "Es lo peor"

El mercado laboral se ralentiza. De octubre a diciembre, se destruyeron 87.900 empleo, siendo el cierre de año más negativo de los últimos 9 años. Además, se observa que las empresas están recortando empleo en puestos de valor añadido, lo que sugiere un parón inversor. Por ejemplo, la industria pasa de crear 41.600 empleos a perder 3.600 en el último año. También se destruye empleo en categorías como comunicaciones, informática y farmacia, y en actividades profesionales España pasa de crear 377.00 empleos en 2021 a destruir más de 32.100.

En el otro lado de la balanza tenemos la creación de 278.900 puestos de trabajo, un tercio de ellos en el sector público, aún así el número de parados sigue por encima de los 3 millones de personas. Parados que tienen que afrontar un duro proceso de búsqueda de empleo. Según los últimos datos, se tarda de media 11 meses en encontrar un puesto de trabajo. Casi un año en el que tendrás que pasar por varias entrevistas de selección de personal.

La que está cogiendo experiencia en esto de hacer entrevistas de trabajo es Laura Hinojo. Tiene 22 años y lleva un año intentando encontrar un empleo. Durante ese tiempo, ha pasado cuatro entrevistas de trabajo pero no ha tenido suerte y eso que cada vez se pone menos nerviosa. Unos nervios que a Laura se le van pasando a medida que se ha ido enfrentando a más entrevistas de trabajo porque, según nos cuenta, las preguntas suelen ser muy similares: qué estudia, la experiencia, si tiene carné de conducir, expectativas de futuro... "Me preguntan si tengo intención de quedarme embarazada", cuenta ella. No obstante, no estás obligado a contestar cuestiones sobre o ésta o sobre tu edad, tus creencias religiosas o simpatías políticas ni sobre tu estado civil o situación familiar.









"Los candidatos tienen más poder del que se piensan"



Y ahora se han puesto de moda trucos para poner a prueba a los candidatos: uno de ellos es el truco del café y consiste en ponerle al aspirante a ese empelo un café o infusión en el office. Si antes de irse no lava la taza indica que su actitud no es buena. Y Steve Jobs se tomaba una cerveza con sus potenciales directivos para que se relajaran y se sinceraran con él. ¿Funcionan tácticas como éstas o son una leyenda urbana?

"Los candidatos tienen más poder del que se piensan, están con medio pie dentro de la empresa porque el entrevistador quiere contratar a alguien y así terminar con la selección. Ya has pasado una serie de filtros que te han llevado a la entrevista cara a cara, por lo que la empresa tiene interés", comienza diciendo José Manuel Patrón, psicólogo y experto en procesos de selección de personal.

"Entre los errores más repetidos están los nervios, el querer hablar mucho, dar muchos detalles que, a lo mejor, no vienen al caso del puesto de trabajo. Lo peor es exagerar nuestra experiencia laboral o nuestros conocimientos porque se detectan incongruencias cuando se infla mucho el currículum", señala el experto.

"Nunca he querido contratar a nadie que crea que va a provocar un problema en el equipo: personas que son demasiado altivas, que no crean un buen ambiente... Personas que puedo prever que pueden provocar algún conflicto con los compañeros. Para mí, son personas que tienen un perfil que no busco. Es importante ver que tengan ganas de aprender, de crecer y que lo van a dar todo para ello, que sean humildes. En el caso contrario, es gente que no quiero en mi equipo", dice Patrón sobre sus preferencias.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado