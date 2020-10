¿Cuáles son las mascarillas de tela más eficaces contra el coronavirus?

Las mascarillas forman parte de nuestro día a día. En ocasiones es difícil recordar aquella época en la que no era obligatorio llevarlas. Sin embargo, en un segundo estado de alarma, lo que está claro es que las mascarillas son más importantes que nunca y las autoridades sanitarias recuerdan que precisamente las mascarillas y la higiene de manos son fundamentales.

Desde la llegada de la pandemia de la covid-19 a España hemos venido hablando de las mejores mascarillas, las que más protegen y cuáles son más seguras. En esta línea, llega un punto en el que hay un tipo de mascarillas que siempre nos generan muchas dudas: las de tela.

Por ello, el Consejo General de Enfermería ha creado un vídeo animado en los que explica a los ciudadanos cómo elegir una mascarilla de tela que sea eficaz y que, además, sea capaz de proteger frente al virus.

Lo primero que recuerdan es que este tipo de mascarillas, las de tela, no son productos sanitarios ni tampoco equipos de protección individual. ¿Qué significa esto? Que estos productos no están recomendados para ser utilizados en el sector sanitario, y tampoco para hacerlo si no se puede respetar la distancia de seguridad con otras personas.

Aclarado este punto, nos recuerdan los diferentes tipos de mascarillas de tela que podemos encontrar en el mercado. En primer lugar, y las más fiables, son las mascarillas higiénicas reutilizables, aquellas que están homologadas y que cumplen con la normativa europea de protección.

A continuación se encuentran las mascarillas caseras, aquellas que están elaboradas con materiales autorizados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y que son adecuados para su fabricación. Sin embargo son mascarillas que no están testadas. Por ello se recomienda su uso solo si es de forma ocasional.

En último lugar están aquellas que están fabricadas con materiales que ni están autorizados ni tampoco son adecuados para su elaboración, y que de ninguna forma cumplen con la normativa europea. El uso de este tipo de mascarillas no se recomienda en ningún caso.

Mascarillas de tela

¿Cómo saber si la mascarilla de tela protege frente al virus?

Muchos negocios se han reinventado y han encontrado en las mascarillas una nuevo mercado. Muchas de ellas, con diseños y decorados llamativos, están pensadas en muchos casos para poder combinarlas con nuestra ropa del día a día, pero es complicado para el consumidor saber si con ello puede estar protegido. Por este motivo, el Consejo General de Enfermería recuerda que lo más importante es, en primer lugar, consultar la ficha técnica.

Lo más importante es saber si las mascarillas cumplen con la normativa europea y cuya eficacia de filtración -de dentro hacia afuera- esté aprobada por Europa. Asimismo hay que consultar las recomendaciones de lavado del fabricante, y desde el Consejo General de Enfermería no recomiendan comprar aquellas de menos de cinco lavados.

Otro punto a tener en cuenta es el material con el que están elaboradas, así como el período recomendado de uso, que nunca debería ser superior a cuatro horas. En último lugar deben permitir al usuario respirar con comodidad pero que sea capaz de bloquear el virus, es decir, la eficacia de filtración y de respirabilidad de las mismas.

En último lugar ofrecen algunas recomendaciones para poder llevar una de estas mascarillas con total seguridad. Recomiendan, como ya se viene sabiendo desde el comienzo de la pandemia, realizar una correcta higiene de manos tanto antes como después de usarlas, y retirarlas siempre desde las gomas.

Para evitar que estas se contaminen, otra recomendación es la de guardar en una bolsa la mascarilla usada, mientras que también es buena idea llevar otra bolsa en la que guardemos otra mascarilla limpia, debido a que su uso no debe exceder las cuatro horas.