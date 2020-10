CSIT Unión Profesional pide mayor protección sanitaria para los profesionales de la salud y los servicios asistenciales

CSIT Unión Profesional ha denunciado ante el Parlamento Europeo la "precariedad laboral" que existe entre los profesionales del sector asistencial y de la salud. Según han criticado, los servicios de atención sanitaria y asistencial para el cuidado de personas mayores y dependientes "son prestados por trabajadores sin contrato, sin regulación específica, ni unas condiciones de empleo adecuadas y dignas (vigilancia de la salud y protección de riesgos laborales)".

En representación de España, junto a asociaciones de empresarios y sindicatos de Alemania, Polonia, Bulgaria, Rumanía, Macedonia, Serbia y Montenegro, CSIT Unión Profesional ha participado en el Proyecto 'CAREurope enchancing transnational administrative cooperation among social partners from EU and candidate countries and securing better information prospects for all posted workers in care sector', financiado por la Unión Europea.

Durante su desarrollo, la organización sindical ha expuesto las situaciones de "abuso" en las contrataciones de estos colectivos, la ausencia de salarios "dignos" o la "poca eficacia" de las actuales normativas de la Unión Europea, "tanto por su deficiente aplicación en algunos Estados, como por la falta de regulaciones en materias concretas para los profesionales que prestan sus servicios profesionales en las áreas sanitaria y asistencial".

"Es necesario que la Comisión Europea investigue qué está funcionando mal, en cuanto a los derechos de estos trabajadores del sector de la salud y los cuidados asistenciales, y se establezcan mejoras en sus condiciones de trabajo, prestando especial atención, en estos momentos, a la protección de su seguridad y salud, así como de las personas a las que atienden", ha comentado su secretario general, José Ángel Montero.

Asimismo, ha insistido en subrayar la profesionalidad de los trabajadores sociasanitarios que, a pesar de las "deficientes" condiciones laborales durante los momentos más duros de la pandemia, han logrado sacar adelante su trabajo "con esfuerzo y tesón".

Sin embargo, ha lamentado que "a fecha de hoy la Administración continúa sin concederles el reconocimiento que bien merecen, sin solventar problemas y desagravios que arrastran desde hace años relativos a: la formación profesional, una mayor atención en la prevención de riesgos laborales, la definición de una Carrera Profesional, el ajuste de las ratios de profesionales y usuarios de los centros sanitarios y de servicios sociales (ampliación de las plantillas) y la revisión de las retribuciones salariales, entre otros asuntos".