CSIF se concentra en hospitales de toda España para pedir una sanidad pública de calidad que dignifique a los sanitarios

La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) se ha concentrado este martes en hospitales de toda España, como en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, para pedir a las administraciones una sanidad pública de "calidad" que "dignifique" a los profesionales sanitarios.

"No hay negociación, las administraciones no están haciendo caso a los profesionales, no nos están escuchando y estamos hartos", ha comentado a Europa Press el presidente de CSIF Sanidad Madrid, Fernando Hontangas.

Entre las principales reivindicaciones de la organización sindical destaca un aumento de la financiación del gasto sanitario respecto al PIB, acorde a las necesidades y problemas reales que sufre la Atención Primaria, alcanzando el 7,2 por ciento del PIB, así como situar a la Atención Primaria en el 25 por ciento del total de gasto.

Asimismo, piden recuperar el poder adquisitivo "perdido"; crear un programa de Prevención de Riesgos Laborales que contemple e incida en los riesgos psicosociales específicos del contexto laboral de Atención Primaria; así como poner en marcha bolsas específicas para profesionales sanitarios de Atención Primaria que se encuentren en la actualidad trabajando el en extranjero para tratar de incentivarlos a través de oferta de empleo estables en el SNS.

Del mismo modo, instan a crear bolsas específicas de las distintas categorías sanitarias para garantizar la cobertura de sustituciones, incidencias, permisos o necesidades de refuerzo, que garantice a las y los profesionales su continuidad laboral sin perdida retributiva; y que se dimensionen las plantillas a la situación real, de forma que el cálculo del número de pacientes por cupo adscrito contemple el trabajo real que se realiza en Atención Primaria.

Otras peticiones pasan por la contratación de profesionales para adaptar las plantillas al contexto actual y al aumento de competencias y funciones que conlleva la implantación del Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria, para poder así reducir la sobrecarga asistencial y de tareas administrativas que vienen sufriendo desde hace muchos años; y la dotación de puestos de todas las especialidades y profesiones sanitarias y de gestión y servicios, en los EAP.

El CSIF también destaca la necesidad de que se oferte a todos los residentes de Medicina Familiar y Comunitaria, que finalizan el periodo de FSE, contratos en los Centros de Salud de al menos dos años de duración; se sustituyan a todos los profesionales que se encuentren en incapacidad temporal, vacaciones, asuntos propios o días solicitados para formación continuada; se aumente el número de plazas en la FSE de Medicina Familiar y Comunitaria y Enfermería Familiar y Comunitaria para adaptarse a la necesidad real de falta de profesionales en España; se elimine la tasa de reposición en las OPE, para alcanzar una tasa de temporalidad en APS inferior al 8 por ciento; y se recupere el dialogo social.

"Tenemos otra una concentración preparada el próximo día 29 de octubre a las puertas del Ministerio de Sanidad. A partir de ahí vamos a ver cómo responden las administraciones y, en base a eso, decidiremos nuevas acciones sindicales", ha zanjado Hontangas.