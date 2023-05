El CSIC crea un mapa interactivo que muestra cómo se organiza el ADN del rodaballo para darle forma aplanada

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en colaboración con Pescanova Biomarine Center, ha creado, mediante la aplicación de técnicas de última generación, un mapa interactivo que muestra cómo se organiza y empaqueta el AND del rodaballo para darle su característica forma aplanada.

El trabajo, publicado en Scientific Data, propone una nueva herramienta para estudiar las bases genómicas de la transformación a ejemplar adulto del rodaballos, según una nota de prensa enviada por CSIC.

"Esta herramienta permitirá a la comunidad científica estudiar en profundidad las bases moleculares del proceso de metamorfosis del rodaballo y bucear directamente a través de un mapa interactivo del AND, que desvela zonas activas e inactivas del genoma durante esta etapa de transformación del animal. Esto ayudará a comprender la cuestión fundamental de cómo un único genoma puede crear dos diseños corporales completamente diferentes en un mismo individuo", han expuesto los investigadores del CSIC Josep Rotllant, del Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo (IIMV), y Juan Tena, del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD).

Asimismo, la investigadora predoctoral del Laboratorio Biotecnología Acuática del IIMV, liderado por Josep Rotllant, Laura Guerrero, ha explicado que "la metamorfosis es un proceso postembrionario ampliamente estudiado en el que muchos tejidos sufren modificaciones dramáticas para adaptarse al nuevo estilo de vida adulto. Los peces planos, como el rodaballo, representan un buen ejemplo de metamorfosis en peces teleósteos: cambia drásticamente su forma corporal durante su crecimiento, pasando de una larva pelágica simétrica a un juvenil bentónico asimétrico completamente plano".

Sin embargo, se desconocen las bases genéticas de este proceso de transformación corporal. Por ello, los investigadores acometieron la tarea de crear una herramienta útil y fiable para avanzar en el estudio molecular de la metamorfosis en rodaballo. "En dicha herramienta incluimos cuatro etapas: la filotípica (tres días posteriores a la fecundación), premetamórfica (15 días posteriores a la eclosión) y clímax de metamorfosis (23 días) y post-metamórfica (37 días)", ha indicado Guerrero.

Le metodología para llevar a cabo el diseño y la puesta a punto de la herramienta ha incluido tanto la selección de muestras de cada etapa, como la extracción y secuenciación de AND y ARN y los diferentes análisis ómicos (ATACseq y RNAseq), entre otras.

Al hilo de ello, los investigadores han avanzado que "esta nueva herramienta permitirá a la comunidad científica estudiar en profundidad las bases moleculares de este proceso, pudiendo bucear directamente por un mapa interactivo del AND que desvela zonas activas e inactivas del genoma durante la metamorfosis de este animal, y que por tanto ayudará a comprender la cuestión fundamental de cómo un único genoma puede crear dos diseños corporales completamente diferentes en un mismo animal".

El trabajo se ha desarrollado en el marco del proyecto 'One genome for two body plans: genome-wide functional genomic and transcriptomic approaches to understand the genetic bases of fish metamorphosis', correspondiente al programa estatal de fomento de la investigación científica y técnica de excelencia, subprograma estatal de generación del conocimiento, en el marco del plan estatal de investigación científica y técnica y de innovación 2013- 2016.