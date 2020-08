Cristina Pedroche estalla en directo por defender a Dabiz Muñoz: "Si no te escupe él, te escupo yo"

Las tardes de agosto en televisión suelen estar caracterizadas por reiteradas repeticiones de programas de actualidad y entretenimiento. Pero este verano es tan atípico que todas las cadenas están apostando por ofrecer programas en pleno directo, con las consecuencias que eso puede tener.

Es lo que ha ocurrido esta tarde en el programa vespertino de 'Zapeando'. Este programa de La Sexta ha renovado esta última temporada presentador, con Dani Mateo como maestro de ceremonias, y de colaboradores.

El programa de Mateo siempre nos deja momentos épicos, y es lo que ha pasado esta tarde en riguroso directo. La protagonista no podía ser otra más que Cristina Pedroche. La colaboradora de Atresmedia casada con el chef Dabiz Muñoz ha protagonizado la última de las polémicas en el programa y en esta ocasión no ha tenido que ver con uno de sus vestidos tan característicos de nochevieja.

Pedroche se ha visto envuelta en una polémica que ella misma se ha buscado con su compañero Santi Alverú, que se ha traducido en una tensión pocas veces vista en el programa y que ha llevado al silesio de mucho de sus compañeros.

Todo ha arrancado con el inicio de la sección de Maya Pixelskaya, en la que esta ocasión ha hablado de inventos surgidos por error, como han sido el microondas y los rayos x. Pero lo importante no estaba en la sección, la noticia está en la posible relación que mantienen Pixelskaya con Santi Alverú, presente en el plató esta misma tarde.

La polémica ha sucedido cuando un espectador ha preguntado a Maya "cuándo se iba a casar", lo que ha provocado que la vallecana Cristina Pedroche reaccionase y preguntase a sus compañeros cómo Alverú iba a salir "con esta pedazo mujer", en referencia a su compañera.

No ha debido de sentarle muy bien estas palabras a Alverú, ya que ha devuelto el golpe duro a Pedroche y le ha dicho que él no es "el que sale con uno de 1,60", en referencia al chef estrella michelín Dabiz Muñoz.

Aunque Maya ha agradecido las palabras de Pedroche, lo cierto es que se ha respirado en esos momentos una tensión hasta entonces poco vista entre los colaboradores y Pedro le ha lanzado la siguiente advertencia a su compañero: "Mejor que no vengas DiverXo porque si no te escupe él, te escupo yo".

Esta tensión ha generado mucha división en redes sociales.

Siempre defiendo a Cristina Pedroche cuando la critican por cómo viste o por si tiene o no gracia. Pero hoy no tiene defensa la verdad, debería pedirle perdón a Santi, ha sido muy feo decirle eso a un compañero. El físico no lo es todo y para gustos colores. #zapeando1664