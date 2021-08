Cristina Pedroche se abre en canal y hace público uno de sus mayores miedos: "Me da pánico"

La ya mítica presentadora de las campanadas de Antena 3 y colaboradora de 'Zapeando', Cristina Pedroche, es muy activa en sus redes sociales, en las que no duda en publicar contenido diario de sus looks en la televisión o sus rutinas. Y estas vacaciones no iba a ser menos. Pedroche ha publicado multitud de imágenes en el mar, disfrutando de unos días en la playa, incluida una en la que ha confesado uno de sus mayores miedos, que hasta ahora, solo sabían lo que "la conocen de verdad".

La trayectoria de Cristina Pedroche en Antena 3 y La Sexta

La actual presentadora comenzó su andadura televisiva en La Sexta en el programa 'Se lo que hicisteis', que le sirvió como trampolín, y màs tarde fue reportera en el espacio 'Otra Movida', presentado por Florentino Fernández y Dani Martínez, donde recuerda una de sus anécdotas más divertidas. La colaboradora aseguraba recientemente en 'Zapeando' sus inicios en La Sexta, asegurando que le guarda mucho cariño a aquellos momentos, y hablaba así sobre su época como reportera: "ha sido, de verdad, la mejor época profesional de mi vida. Te lo digo de verdad”.



Pedroche reconocía haber vivido muchas experiencias "locas", aunque recuerda una en especial. "En 'Otra movida' me colé debajo del escenario de Metallica. Estaba actuando en Rock in Rio Brasil y yo me colé mientras estaban actuando y claro, sale una tía de repente, con una cosa que me puse yo falsa: “Bueno pues aquí seguimos...” Y entonces me miraban como diciendo: “¿Y esta tía puede estar aquí?”. De verdad, ser reportero es muy guay. Es verdad que hay veces que lo ves y dices: pobrecillo. Pero es muy guay. A ver, también te tienes que comer alguna cosa...” comentaba con humor.

J. Luis Cuesta





Cristina compagina su trabajo en 'Zapeando', donde llegó en 2012, con otros proyectos televisivos como 'Tu cara me suena' o 'El Hormiguero' en Antena 23, 'Love Island' en Neox o su participación en la primera temporada de 'Mask Singer'. Su presencia es tal en Atresmedia que se ha convertido en una figura habitual de las Campanadas de Antena 3. La primera vez que dio la bienvenida al año fue en 2014 junto a Frank Blanco, desde La Sexta. La colaboradora apareció con un vestido de transparencias por el que fue muy criticado, por lo que, desde entonces, los vestidos llamativos se han convertido en su mayor característica a la hora de dar las campanadas.

Al terminar sus vacaciones, Cristina Pedroche ha querido compartir con sus casi 3 millones de seguidores una espectacular imagen nada en el mar acompañada de una confesión. "Superando miedos…", arranca el texto. "Quien me conoce de verdad sabe que muy poquitas veces meto la cabeza en el mar, me da pánico. Pero estas vacaciones han sido diferentes en muchas cosas", revelaba la colaboradora. Un mensaje ante el cual ha recibido multitud de respuestas, muchas de ánimo y otras compartiendo su temor. "Ánimo, un miedo menos", decía una seguidora, "me alegro Cristina, de eso se trata la vida, de vivirla intensamente", respondía otra, o "ya somos dos con el miedo al mar", apuntaba una tercera.