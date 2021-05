Cristina Pedroche antes de La Sexta: el mote que le traumatizó de niña y el problema económico de su familia

Cristina Pedroche es una de las celebridades del momento, además de ser una reconocida colaboradora y presentadora de televisión. Desde muy joven se dio cuenta que las cámaras eran lo suyo. Su salto a la televisión fue en 2010 gracias a 'Sé lo que hicisteis...'. Fue este programa de La Sexta lo que marcó su papel dentro de la pequeña pantalla, dado que, en 2011, se convirtió en colaboradora de 'Otra Movida', un formato similar. En la misma línea, en 2012, logró hacerse un hueco en el programa que se ha convertido en su sello de identidad, 'Zapeando', donde sigue trabajando actualmente.

Aunque sigue formando parte del equipo habitual del espacio de laSexta, durante estos años, ha compaginado ese trabajo con otros dentro de la misma cadena. También se ha podido ver a la comunicadora en programas como 'Los viernes al show' (2014, Antena 3), 'Tu cara me suena' (2016, 2018, Antena 3) o 'El Hormiguero' (2019, 2020, Antena 3)

Asimismo, ha cogido las riendas de varios programas de Atresmedia y ha sido fichada como presentadora de 'Pekín Express', 'Dentro de...', 'Top 50' 'Tú sí que sí' (2017, laSexta) o 'Love Island' (2021, Neox), reality en el que continúa actualmente. Además, también ha visitado varios platós de televisión como concursante:'Pasapalabra' (2020, Antena 3), 'Me resbala' (2017), 'Mask Singer: Adivina quién canta' (2020, Antena 3) y 'El Desafío' (2020, Antena 3).

Su presencia es tal en Atresmedia que se ha convertido en un figura habitual de las Campanadas de Antena 3. La primera vez que dio la bienvenida al año fue en 2014 junto a Frank Blanco, desde La Sexta. La colaboradora apareció con un vestido de transparencias por el que fue muy criticado, por lo que, desde entonces, los vestidos llamativos se han convertido en su mayor característica a la hora de dar las campanadas.





Como consecuencia de su éxito, ha estado al frente de todas las Campanadas desde entonces. No obstante, la trasladaron a Antena 3, la cadena con más audiencia. En 2015 volvió a despedir el año pero, esta vez, con Carlos Sobera. Desde entonces, ha estado cada año con los espectadores desde la Puerta de Sol, pero acompañada por Alberto Chicote.

A pesar de ser un conocido personaje mediático, siempre ha intentado mantener su vida privada al margen, dado que no le gusta que se hable de ella más de lo que se deja ver en sus redes sociales y en la pequeña pantalla. Es por esto por lo que hay mucha información sobre la comunicadora que resulta desconocida para sus seguidores.









Su formación y otros trabajos

Aunque comenzó a demostrar su desparpajo ante los focos a temprana edad, Pedroche se licenció en Administración y Dirección de Empresas, además de en Turismo por la Universidad Rey Juan Carlos.

Comenzó trabajando de camarera y modelo a los 16 años. “Empecé a hacerme fotos para catálogos y me creía la reina cuando un mes bueno sacaba 600 euros. Y en los malos, ponía copas. Estudiaba y por las noches, camarera”, contó la comunicadora para una entrevista. A pesar de tener una amplia formación, nunca se ha despegado de las cámaras.

Incluso desarrolló una carrera como actriz. La colaboradora se dedica a la interpretación de manera esporádica y apareció en dos episodios de 'Águila Roja' (TVE) y en la película de Santiago Segura 'Sin rodeos'. También ha hecho apariciones en 'Yo soy Bea' y 'Sin tetas no hay paraíso', aunque sus papeles más conocidos los desarrolló en 'Aída' y 'La que se avecina'.

Todos estos empleos los consiguió gracias a que pertenecía a una agencia de modelos y actores. Por este motivo, sus primeros trabajos fueron como modelo para catálogos y revistas. Apareció en cuñas publicitarias de Movistar+ y Tampax, entre otros. Años después, debutó como modelo de pasarela para la firma canaria, Calima SW en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y, posteriormente, en la pasarela nacional de Women'secret.





Sus inicios en televisión

Su debut como reportera se produjo en el canal de videojuegos EATV, del estudio Electronic Arts, una de las principales empresas de videojuegos de todo el mundo. No obstante, lo que le catapultó al estrellato fue convertirse en la sustituta de Pilar Rubio en 'Sé lo que hicisteis…'. El programa de laSexta fue lo que le convirtió en una de las celebrities del momento y una de las colaboradoras más solicitadas, por lo que, desde 2013, tiene un contrato de exclusividad con Atresmedia.









Su ideología política

Pedroche siempre se ha mostrado muy sincera ante sus seguidores y siempre se ha declarado una votante de izquierdas y una fiel seguidora de Alberto Garzón. Hace años, confesó que, concretamente, apoyaba cada año a Izquierda Unida y, actualmente, sigue arremetiendo contra el Partido Popular.

“Soy de Vallecas y voto a Alberto Garzón. ¿Qué esperan que vote? ¿Por qué esperan que luche? 'Es que los de izquierdas no podéis tener pisos'. No, perdona, yo quiero ganar el dinero que gano porque me lo trabajo. Y mis impuestos quiero que vayan a sanidad pública, educación pública... No a que se blanquee dinero y me roben. No quiero PP, lo siento, no lo quiero. No puedo callarme y decir 'cada uno que vote lo que quiera, eso es libertad'. Que sí, que de puta madre, que olé por las personas que siguen votando al PP aunque les roben, pero a mí no me caen bien”, aseguró en una entrevista de 'Papel'.









Las aficiones que la definen

Desde que comenzó como colaboradora siempre se ha presentado como una fiel seguidora del Rayo Vallecano y de Camela. La presentadora es tan fan del equipo de fútbol de su barrio que pintó su coche con los colores del equipo, incluso fue invitada a dar el saque de honor contra el Atlético de Madrid, lo que ella recuerda como “el mejor día de su vida”.

Gracias a su paso por La Sexta pudo cumplir otro de los sueños de su vida en 2010: entrevistar a Camela. “Estaba muy nerviosa... Dioni me dijo: ‘¡Pero Pedroche!’. Y respondí ‘¡ay, qué me conoce!’ y no supe decirle nada más”, contó en 'Zapeando' en 2017. Cuatro años después de al dúo musical, en 2014 apareció en el videoclip del conjunto de la canción 'No lo merezco' junto a rostros como Alaska y Mario Vaquerizo.

Además es muy deportista. Le gusta salir a correr y es una gran aficionada del yoga. Por esto mismo le gusta llevar una buena alimentación y, tal y como confesó en una entrevista para 'El Hormiguero', siempre lleva un huevo duro en el bolso por si le entra hambre.









Es muy familiar

Aunque es hija única y reconoce que nunca ha querido tener hermanos, está muy unida a sus primos, ya que se llevan muy pocos años. "Mis padres, mi tía, mi prima Marta y mi primo David son el núcleo fuerte de mi familia", aclaró en una entrevista para '¡Hola!'. Asimismo, sus abuelos son una parte muy importante de su vida. Su abuela era un pilar fundamental en su vida, pero falleció en 2015, lo que supuso un duro golpe para ella. "La echo de menos siempre", contaba en El País.

Otro de los momentos más duros de su vida fue este 2021 por la muerte de su otra abuela por culpa de la covid-19. “Despedirse de alguien es muy doloroso pero hacerlo en esta situación, la verdad, es horrible. El jueves por la noche falleció mi abuela tras haber estado 18 días luchando en el hospital contra la COVID”, contaba a través de su Instagram. “Esta foto es de ayer del tanatorio donde pudimos ir algunos familiares a despedirla, y claro, ella a través de este arcoíris quiso estar presente. Los abuelos y las abuelas deberían ser eternos. Y siempre lo serán si los tenemos presentes en nuestros corazones... El virus sigue estando entre nosotros y sigue llevándose vidas cada día como la de mi abuela”, se lamentó.









Sus propiedades

Con los años, Pedroche ha podido poner en práctica todo lo aprendido en la universidad y decidió invertir en el restaurante de su marido, David Muñoz, para hacerse con algunas acciones. Este negocio da muchas alegrías a la pareja, ya que es uno de los restaurantes más codiciados de Madrid, por lo que es muy difícil conseguir hueco, y cobran 60 euros por persona.

Por otro lado, también tiene en su posesión algunos inmuebles. La comunicadora tiene un apartamento en Embajadores que compró antes de conocer a su pareja y otro piso que adquirió a raíz de una herencia familiar. Además, tiene un piso de 137 metros cuadrados junto a al chef.









Vida sentimental

La presentadora siempre ha sido muy reservada con su vida sentimental, a excepción de su marido, David Muñoz, con quien comparte fotos a menudo en sus redes sociales y del que siempre ha dicho estar profundamente enamorada. No obstante, antes de dar el 'sí quiero', Pedroche ha sido relacionada con otros rostros conocidos.

El primer hombre con el que se relacionó a la comunicadora fue con Manucho, jugador del Rayo Vallecano. Según aseguran varias fuentes, nunca se trató de una relación seria. Sin embargo, se les vio a ambos por las calles de Madrid en varias ocasiones. Pero una de sus relaciones más sonadas fue la que mantuvo con Dani Martínez. Eran compañeros en 'Otra Movida', lo que les unió pero también perjudicó a su noviazgo. Comenzaron a estar juntos en 2011 y, dos años después, rompieron, según dice, por culpa de tensiones laborales.





En 2014, la presentadora fue vista con Miguel Torres. Por aquel entonces, el futbolista jugaba en el Getafe. Estuvieron juntos un tiempo, pero se rumorea que fueron las constantes deslealtades del deportista lo que acabó con la relación entre ambos. Algunos rumores apuntan que Torres engañó a Pedroche con Ariadne Artiles, Mónica Hoyos y Patricia Conde, quien fue una amiga de trabajo.

Aunque no fue confirmado, se dice que Pedroche estuvo con el también vallecano Adrián Lastra. No obstante, se rumorea que solo mantuvieron un breve tonteo que no llegó a nada más. De la misma manera, a raíz de su participación en el corto 'Buzón de Voz', se dijo que Pedroche estaba con Juanra Bonet al haber sido vistos paseando cogidos del brazo. Pero nunca se corroboró esa información.

En 2015, llegó a su vida el hombre que la presentadora define como el amor de su vida. David Muñoz acababa de romper su relación con Ángela Díaz, cofundadora de StreetXO y con quien estaba desde los 18 años, cuando conoció a Pedroche. Desde entonces, la pareja se volvió inseparable y se casaron unos meses después.





Su llamativa boda con David Muñoz

La pareja protagonizó una boda muy llamativa. Ambos coincidieron en que no querían una gran celebración. En vaqueros y zapatillas, Cristina y David celebraron una ceremonia íntima en su casa, concretamente en el vestidor, ante notario y con la sola presencia de sus padres. "Lo único especial que llevaba puesto era el collar de mi abuela. Siempre la echo de menos, pero esa mañana quizá, un poco más", contó la presentadora en '¡Hola!'. "Soy de lágrima fácil... Me emocioné mucho y algunas lágrimas cayeron. Sé que habrá gente que piense que es solo una firma, pero la verdad es que nos había muchísima ilusión", explicó.

Además, después de darse el 'sí quiero', no hicieron nada para celebrarlo y continuaron con su rutina diaria. "Él se fue a Diverxo a trabajar y yo me fui a trabajar porque cuando el amor es de verdad no necesitamos hacer una fiesta", aseguró Pedroche. "Yo creo que eso es lo más romántico. Hay veces que veo bodas tan grandes, tanto vestido, que veo que no... veo que los novios al final no lo disfrutan, yo solo quería disfrutar de mi marido", se explicó.

Muchos criticaron a la pareja por ir demasiado rápido, sin embargo, ellos tuvieron muy claro su futuro cuando empezaron a salir: "Empezamos a salir en diciembre y desde diciembre se veía que nos íbamos a casar. Cada momento con David es el mejor de mi vida. Pase lo que pase, sé que le tengo ahí y que daría la vida por mí. Y yo por él... Nos compenetramos muy bien, somos uno". Incluso, tal y como explicó la pareja, el mismo día que el chef firmó el divorcio con su anterior pareja, abrieron el expediente en el Registro Civil para casarse ante un notario: "Quisimos que fuera al día siguiente. Quizá tanta prisa hizo que no hiciéramos nada especial".









El mote que marcó su infancia

En 2017, Pedroche confesó una 'Zapeando' el mote que le pusieron de pequeña cuando iba al colegio y marcó su infancia. Los niños se referían a la pequeña Cristina como “Cola Cao”. "Porque estaba muy morena", explicó la colaboradora. El mote le molestaba tanto cuando era pequeña que incluso pedía a sus padres que compraran Nesquik en vez de Cola Cao. “Lo he superado y por eso lo puedo contar, pero lo pasaba mal. Me daba mucha rabia que me dijera que estaba 'to' morena", reconocía.

Pero no es la primera vez que la comunicadora hablaba del complejo que le había acompañado durante toda su infancia. Hace año, la presentadora confesó en una entrevista para 'El Mundo' que le daba vergüenza ser tan morena. "En el barrio se metían conmigo por ser morena de piel, fíjate", recordaba, ahora entre risas.

Fue entonces cuando sintieron curiosidad por el mote con el que se referían a ella en aquella época. "No lo puedo decir, porque me duele", aseguró antes de envalentonarse para desvelarlo. Posteriormente, Pedroche reconoció que se dirigían a ella como "gitana". “A mí me dolía, porque era pequeña. Hasta me enfadaba con mis padres y les decía que no quería ser tan morena. Fíjate qué tontería”, confesaba. “De pequeño todo el mundo se mete con todo el mundo. Si no estás gordo, es porque tienes gafas o la nariz muy grande", defendía la comunicadora.









El problema económico de su familia

La popular presentadora no lo tuvo nada fácil para alcanzar el éxito. Pedroche ha tenidoq ue trabajar muy duro para llegar donde está, ya que, a diferencia de otros compañeros de profesión, no conocía a nadie en el mundillo de los focos y procede de una familia humilde. "Aunque mis padres siempre se han matado para darme lo mejor, tenía que trabajar si quería ciertas cosas. A partir de los 16 años fui dependienta, puse copas de noche, hice de azafata de imagen... Porque vengo de una familia que, no estamos mal, pero tirando a humilde", contó la colaboradora de 'Zapeando' en una entrevista.

"Si a mí me apetecía comprarme 3 pares de vaqueros, pues quería todos y si mi madre solo me podía comprar unos, pues yo quería los otros dos también", contaba la comunicadora. "Aunque mis padres siempre se han matado para darme lo mejor, tenía que trabajar si quería ciertas cosas", agregó.

"Mi padre está en el paro, pero le queda muy poco para jubilarse. Ahora le tengo de chico de los recados, es el que me lleva a todos sitios. Paco Pedroche es mi chófer... Mi madre sigue limpiando en un colegio", contó tras asegurar que su padre no confiaba en encontrar un trabajo a su edad y que su madre cobraba 800 euros. No obstante, asegura que sus progenitores no se dejan ayudar tan fácilmente: "Siempre han sido hormiguitas y han guardado dinero por lo que pudiera pasar. Se mantienen solos y felices".





No obstante, Pedroche ha contado en varias ocasiones que les da todo lo que necesitan y les ayuda en todo lo que está en su mano: "Yo todo lo que he ganado en estos años lo he guardado muy bien, para poder tener un soporte y ayudar a mis padres", contaba tras asegurar que es consciente de que su popularidad puede acabarse. "Para mí comprarme ropa cara es un insulto hacia mi familia", confesó.

"Mi madre es la persona que me hace la compra y casi nunca me pide dinero, siempre me lo compra ella y me lo paga", se sinceraba Pedroche con Risto Mejide en su programa. "No es normal, pero cómo yo lo le he dicho a ella. 'Mi dinero es tu dinero', y de hecho mi madre tiene un poder conmigo que lo que quiera menos casarnos", explicaba.