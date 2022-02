Cristina Cifuentes hace pública la dura pérdida personal que ha sufrido: "Siempre estarás con nosotros"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha compartido en sus redes sociales una fatídica noticia relacionada con la pérdida de una persona muy cercana a ella.

La expolítica del Partido Popular, siempre activa en sus redes sociales, ha querido compartir con todos sus seguidores su pesar y su dolor por esta pérdida, compartiendo varias imágenes con la persona que ha perdido: su sobrina.

"Querida sobrina, te has marchado dejando un vacío imposible de llenar. Siempre estarás con nosotros, te queremos muchísimo", escribía Cifuentes para acompañar las imágenes que siempre recordará con mucho cariño.

En este sentido, la expolítica estaba muy ligada a su sobrina, con la que ha compartido los momentos más importantes de su formación y que ahora estarán para siempre reflejados en su muro de Instagram.

En las dos imágenes compartidas por Cristina Cifuentes se puede ver a su sobrina realizando las tareas pertinentes como miembro de la UME, la Unidad Militar de Emergencias que entre otras recientes acciones ha participado en la erupción del volcán de Cumbre Vieja y en los meses más duros de la pandemia en el año 2020.

Cifuentes, fiel defensora del Ejército y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, siempre ha sentido admiración por su sobrina, a la que ha acompañado en todas sus etapas.

Arropada por sus seguidores, Cristina Cifuentes ha recibido multitud de mensajes de cariño de rostros conocidos de la televisión y de otros sectores de la sociedad, como ha sido el caso de Toñi Moreno, Carme Chaparro, Kike Calleja o Adriana Abenia.

Cristina Cifuentes: de la política a los medios de comunicación

Tras su marcha de la política, Cristina Cifuentes decidió estar separada del foco mediático durante un tiempo, para volver al primer plano como colaboradora de diversos programas de televisión, entre ellos los dirigidos por reconocidos periodistas de nuestro país como Ana Rosa Quintana, Risto Mejide o Sonsoles Ónega.





"Yo he estado en política más de 30 años, los últimos 10 los he vivido de una manera intensa y me considero muy afortunada. He sido Delegada del Gobierno y presidenta de la Comunidad de Madrid, me quedo con lo bueno y con la gente buena, que ha sido muchísima, y lo demás ahora estoy en otra etapa de mi vida", explicaba la expresidenta en el programa de Telecinco 'La última cena' sobre su paso por la política.

En el mismo programa, Cifuentes explicó los motivos de su marcha y por qué inicio una nueva vida lejos de los despachos: "Los 3 últimos años fueron muy complicados, pero en la vida hay etapas. Me di cuenta de que quería vivir otra vida diferente, porque lo único que hacía era trabajar, que lo hacía muy bien y lo hacía encantada. No tenía vida y ahora solo quiero vivir".